Prima pagină » Justiţie » Președintele Senatului reacționează după decizia CCR privind pensiile magistraților: România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate

Președintele Senatului reacționează după decizia CCR privind pensiile magistraților: România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat pe Facebook că decizia CCR confirmă reforma pensiilor magistraților și că România reduce astfel privilegiile care erau considerate nejustificate.
Președintele Senatului reacționează după decizia CCR privind pensiile magistraților: România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
18 feb. 2026, 15:25, Politic

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că legea pensiilor ocupaționale pentru magistrați respectă Constituția și că decizia CCR confirmă „corectitudinea demersului Guvernului României”.

„România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate și reușește să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, cerută cu insistență de societatea românească”, a transmis Mircea Abrudean, miercuri, pe Facebook.

El a mai afirmat că „hotărârea nu ar fi fost posibilă fără determinarea premierului Ilie Bolojan, care a respins soluțiile de compromis și a mers consecvent pe linia reformelor asumate, care ani la rând au fost evitate sau amânate de alte guverne”.

„Corectăm începând de astăzi un sistem dezechilibrat, împovărător pentru bugetul public și perceput ca privilegiat în raport cu restul contribuabililor. Este un pas important spre o societate bazată pe echitate, responsabilitate bugetară și respect pentru fiecare contribuabil”, a mai scris liberalul Mircea Abrudean.

Judecătorii CCR au luat astăzi decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament. Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

Citește și

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor