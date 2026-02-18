Președintele Senatului reacționează după decizia CCR privind pensiile magistraților: România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că legea pensiilor ocupaționale pentru magistrați respectă Constituția și că decizia CCR confirmă „corectitudinea demersului Guvernului României”.

„România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate și reușește să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, cerută cu insistență de societatea românească”, a transmis Mircea Abrudean, miercuri, pe Facebook.

El a mai afirmat că „hotărârea nu ar fi fost posibilă fără determinarea premierului Ilie Bolojan, care a respins soluțiile de compromis și a mers consecvent pe linia reformelor asumate, care ani la rând au fost evitate sau amânate de alte guverne”.

„Corectăm începând de astăzi un sistem dezechilibrat, împovărător pentru bugetul public și perceput ca privilegiat în raport cu restul contribuabililor. Este un pas important spre o societate bazată pe echitate, responsabilitate bugetară și respect pentru fiecare contribuabil”, a mai scris liberalul Mircea Abrudean.

Judecătorii CCR au luat astăzi decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament. Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.