MAE explică declarațiile Oanei Țoiu de la Chatham House: „Nu am nimic nou de spus” a fost o figură de stil, nu o gafă diplomatică

Ministerul Afacerilor Externe arată că intervenția a făcut parte din agenda oficială a vizitei efectuate de Oana Țoiu în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în marja întrevederii cu omologul britanic Yvette Cooper. Programul a inclus, de asemenea, intervenții la Oxford, BBC, Financial Times și The Telegraph, întâlniri cu comunitatea românească și marcarea investiției în noul Consulat General al României la Londra.

Evenimentul organizat la Chatham House, cunoscut oficial drept Institutul Regal de Afaceri Internaționale, a reunit aproximativ 200 de experți și diplomați și a permis un format de dialog deschis, fără discursuri rigide, specific acestui tip de dezbatere.

MAE: fragmentele video au fost scoase din context

Potrivit comunicatului, în mai multe montaje media înregistrarea a fost oprită exact după momentul în care ministrul afirmă că „nu are nimic nou de spus”. MAE susține că această formulare a fost, în realitate, începutul unei figuri de stil frecvent utilizate în spațiul academic și diplomatic britanic.

Afirmația a fost urmată imediat de explicația potrivit căreia puterea discuției nu constă neapărat în idei noi, ci în reafirmarea unor principii deja cunoscute, precum solidaritatea internațională și sprijinul pentru Ucraina.

Fragmentul integral prezentat de minister arată continuarea logică a discursului:

„It is such an honor to be here today with you although I have nothing new to say. And I know that that sounds like a disastrous start of a conversation but it is true. I think the power of this conversation is not necessarily in saying something new but rather in reaffirming what we already know, which is that we’re here together standing as an international community.”

Ministrul a continuat subliniind că războiul declanșat de Rusia, despre care se estima inițial că va dura trei zile, durează de peste 1.500 de zile, iar rezistența a fost posibilă datorită curajului ucrainenilor și sprijinului constant al statelor partenere, inclusiv România și Regatul Unit.

Momentul despre aderarea la UE, explicat ca „umor diplomatic”

MAE a clarificat și secvența în care ministrul a zâmbit afirmând că „toată lumea vrea să adere la UE”. Instituția susține că reacția a fost una de umor diplomatic conștient, într-un context marcat de realitatea post-Brexit.

Potrivit explicațiilor oficiale, replica a făcut trimitere la contrastul dintre aspirațiile europene ale unor state precum Republica Moldova și Ucraina și situația Regatului Unit, gazda evenimentului. Publicul ar fi reacționat cu aplauze și amuzament, momentul fiind interpretat drept o recunoaștere a „elefantului din cameră”.

În intervenția sa, ministrul a explicat ulterior:

„If you join the European Union or if you decide to stay in the European Union, I think it’s quite clear, especially from a financial or economic point of view, that is a positive decision for the country and therefore for its citizens.”

Transcriptul declarațiilor ministrului Oana Țoiu privind extinderea UE și contextul britanic:

[…] „So, I think, irrespective of where you are in the size of your economy, if you look at the decision to join the European Union or to stay in the European Union – I didn’t mean to go that way. I realized in the middle of the phrase. So, if you join the European Union or if you decide to stay in the European Union, I think it’s quite clear, especially from a financial point of view or an economic point of view, that is a positive decision for the country and therefore for its citizens.” […]

Discursul integral, public

MAE precizează că a făcut publică înregistrarea integrală a alocuțiunii și sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru a elimina orice dubiu creat de editările selective apărute online.

Potrivit instituției, evenimentul a abordat teme majore de politică externă, printre care securitatea la Marea Neagră, reziliența energetică și parteneriatul strategic dintre România și Regatul Unit.

Deși formatul Chatham House este cunoscut pentru caracterul său confidențial, intervenția ministrului român a fost publică, decizia fiind parte a unui demers de creștere a vizibilității rolului României în regiune și în cadrul dezbaterilor internaționale.

Discursul, precum şi sesiunea de întrebări şi răspunsuri sunt integral publice pe site-ul institutului la acest link.