Dominic Fritz: Timișoara poate deveni un pol important al industriei de apărare din România

Președintele USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit, împreuna cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste 40 de firme din Timișoara, de la companii aflate la început de drum până la mari jucători din piață.

Tema principală a discuțiilor cu aceștia a fost dezvoltarea industriei de apărare și rolul pe care orașul îl poate avea în acest domeniu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Fritz a spus că schimbările economice globale pot aduce un avantaj pentru Timișoara, dacă autoritățile și mediul privat acționează împreună.

„Reaşezarea economică pe care o simţim în întreaga lume poate fi o oportunitate uriaşă pentru oraş, dacă acţionăm strategic. Astăzi, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, am discutat cu peste 40 de companii timişorene – de la startup-uri aflate la început de drum până la corporaţii mari şi bine consolidate. Toate pot contribui la tehnologii şi produse folosite atât în zona civilă, cât şi în cea militară. Există deja experienţă locală în acest domeniu, dar potenţialul este mult mai mare”, a transmis acesta.