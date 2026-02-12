Dominic Fritz: Timișoara poate deveni un pol important al industriei de apărare din România

Potrivit lui Dominic Fritz, România va beneficia de 16 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru achiziții de produse și servicii, iar o parte semnificativă a investițiilor ar putea ajunge în țară.
„Misiunea mea, ca primar, este ca Timişoara să atragă cât mai mult din această dezvoltare strategică. În discuţiile din ultima perioadă, investitori noi analizează deja oraşul ca viitoare destinaţie pentru proiecte din industria de apărare. În paralel, companii din domenii conexe, inclusiv din automotive, îşi extind activitatea către tehnologii duale”, a explicat Fritz.
Acesta susține că Timișoara are resursele necesare pentru a deveni un centru important în acest sector.
„Avem talent, infrastructură, energie antreprenorială şi o comunitate care înţelege valoarea investiţiilor pe termen lung. Dacă ne mişcăm inteligent şi coordonat, putem transforma aceste oportunităţi în locuri de muncă mai bine plătite, dezvoltare locală şi un viitor economic stabil. Construim acum, cu paşi concreţi, un avantaj competitiv care poate defini Timişoara pentru următorul deceniu.”, a mai transmis acesta.