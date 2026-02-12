Prima pagină » Politic » Dominic Fritz: Timișoara poate deveni un pol important al industriei de apărare din România

Dominic Fritz: Timișoara poate deveni un pol important al industriei de apărare din România

Dominic Fritz spune că Timișoara are o șansă mare să devină un centru important al industriei de apărare.
Nițu Maria
12 feb. 2026, 17:52, Politic

Președintele USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit, împreuna cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste 40 de firme din Timișoara, de la companii aflate la început de drum până la mari jucători din piață.

Tema principală a discuțiilor cu aceștia a fost dezvoltarea industriei de apărare și rolul pe care orașul îl poate avea în acest domeniu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Fritz a spus că schimbările economice globale pot aduce un avantaj pentru Timișoara, dacă autoritățile și mediul privat acționează împreună.

„Reaşezarea economică pe care o simţim în întreaga lume poate fi o oportunitate uriaşă pentru oraş, dacă acţionăm strategic. Astăzi, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, am discutat cu peste 40 de companii timişorene – de la startup-uri aflate la început de drum până la corporaţii mari şi bine consolidate. Toate pot contribui la tehnologii şi produse folosite atât în zona civilă, cât şi în cea militară. Există deja experienţă locală în acest domeniu, dar potenţialul este mult mai mare”, a transmis acesta.

Potrivit lui Dominic Fritz, România va beneficia de 16 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru achiziții de produse și servicii, iar o parte semnificativă a investițiilor ar putea ajunge în țară.

„Misiunea mea, ca primar, este ca Timişoara să atragă cât mai mult din această dezvoltare strategică. În discuţiile din ultima perioadă, investitori noi analizează deja oraşul ca viitoare destinaţie pentru proiecte din industria de apărare. În paralel, companii din domenii conexe, inclusiv din automotive, îşi extind activitatea către tehnologii duale”, a explicat Fritz.

Acesta susține că Timișoara are resursele necesare pentru a deveni un centru important în acest sector.

„Avem talent, infrastructură, energie antreprenorială şi o comunitate care înţelege valoarea investiţiilor pe termen lung. Dacă ne mişcăm inteligent şi coordonat, putem transforma aceste oportunităţi în locuri de muncă mai bine plătite, dezvoltare locală şi un viitor economic stabil. Construim acum, cu paşi concreţi, un avantaj competitiv care poate defini Timişoara pentru următorul deceniu.”, a mai transmis acesta.

