G4Media. Dominic Fritz: „Bugetul pe 2026 va tăia risipa și va deschide companiile de stat către privat”

Discuțiile despre bugetul pe 2026 aduc în prim-plan măsurile pe care USR le consideră esențiale pentru menținerea disciplinei bugetare și reducerea deficitului public.
Andrei Rachieru
21 ian. 2026, 02:42, Politic

Dominic Fritz, președintele USR, a explicat într-un interviu exclusiv pentru G4Media principalele obiective ale partidului în cadrul acestor negocieri.

„Acest buget va fi în continuare un buget de disciplină bugetară. Și disciplină bugetară înseamnă o scădere a cheltuielilor de administrație”, a declarat Fritz.

Liderul USR a precizat că reforma administrativă este prioritatea zero pentru eficientizarea statului și pentru reducerea risipelor, în special în structurile deconcentrate ale ministerelor, unde există numeroase instituții și oficii locale cu funcționari, șoferi și sinecuri politice.

„Cei mai importanți, din punctul nostru de vedere, sunt pașii concreți pentru reformă administrativă în ministere și structurile deconcentrate, care acum au în toate județele tot felul de instituții, oficii, toți cu șoferi. De multe ori, acestea sunt sinecuri politice. Aici vedem un mare potențial de eficientizare a statului”, a explicat Dominic Fritz.

Un alt obiectiv major vizat de USR se referă la companiile de stat. Partidul susține vânzarea unor pachete minoritare și închiderea anumitor companii care reprezintă „găuri negre” pentru buget, pentru a aduce mai mulți investitori privați și know-how privat în aceste societăți. Fritz a menționat că este vorba despre participări minoritare, nu despre vânzarea integrală a companiilor.

„De la Hidroelectrica până la Romgaz, în foarte multe cazuri putem să creștem acțiunile minoritare. Sunt și companii mai mici, inclusiv pe partea de apărare, unde ar fi de bun augur să facem parteneriate cu alte firme europene, să investească sau să facă joint ventures cu companiile noastre”, a explicat Fritz.

Președintele USR a subliniat că fondurile recente aprobate prin programul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro, reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea industriei de apărare din România. Cu toate acestea, el avertizează că aceste investiții nu vor fi eficiente dacă industria rămâne blocată în structuri rigide, fără implicare privată și know-how modern.

„O bună parte din acești bani trebuie să ajungă în industria de apărare în România, dar asta nu se poate întâmpla dacă această industrie rămâne la fel de încremenită cum este acum. Avem nevoie de mai mult know-how privat”, a concluzionat Dominic Fritz.

