Moțiunea împotriva Oanei Țoiu a picat. Mesajul lui Fritz

Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Ţoiu a fost respinsă, luni, de Senat, cu 44 de voturi pentru, 59 împotrivă şi o abţinere. „Cei de la AUR voiau ca Oana Țoiu să vină să răspundă la minciunile lor, în loc să voteze împotriva Rusiei”, spune președintele USR, Dominic Fritz.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto - caracter ilustrativ
Laura Buciu
23 feb. 2026, 18:22, Politic

Moțiunea AUR împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, a fost respinsă în Senat.

„Avem săptămâna și moțiunea. Dar momentul în care au depus-o ne spune mai multe despre AUR. Moțiunea a fost programată exact în ziua în care, la Bruxelles, Oana Țoiu împreună cu miniștrii de Externe ai Uniunii Europene decid noi sancțiuni împotriva Rusiei. Europa decide să mai închidă din robinetele prin care Putin își plătește rachetele ce lovesc școlile, spitalele, bisericile și locuințele din Ucraina. Iar cei de la AUR voiau ca Oana Țoiu să vină să răspundă la minciunile lor, în loc să voteze împotriva Rusiei”, spune liderul USR.

Fritz spune că „nu le-a mers nici astăzi”, pentru că moțiunea AUR a picat.

Președintele USR spune că aceasta a fost a șasea moțiune împotriva unui ministru USR.

Oana Țoiu nu a fost prezentă la moțiune, fiind reprezentată de un secretar de stat. Ministrul este la Bruxelles pentru a vota pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei.

