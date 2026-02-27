Prima pagină » Politic » Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică

Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică

Președintele USR, Dominic Fritz, îi răspunde liderului PSD, Sorin Grindeanu, și afirmă că o eventuală rupere a coaliției ar fi „o iresponsabilitate”, care ar putea declanșa o criză politică cu efecte economice directe asupra românilor.
Alexandra-Valentina Dumitru
27 feb. 2026, 17:37, Politic

Întrebat, vineri, la deschiderea Congresului de la Sibiu, care este replica sa pentru declarațiile lui Grindeanu, care a amenințat USR cu scoaterea de la guvernare, Fritz a spus:

„După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu, după cum știți, ca și mine, timișorean. Noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt”.

Liderul USR a susținut că PSD trebuie să accepte că nu mai poate decide singur în cadrul actualei coaliții.

„Eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare. Am auzit că acum s-au trezit și au venit cu sloganuri pe care USR le-a folosit în campanie acum 10 ani. Au știut asta și în momentul în care au votat cu 70%”.

„O iresponsabilitate din partea PSD”

Fritz a avertizat că o criză politică ar avea consecințe economice imediate.

„Pe scurt, mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate, dar problema este că este o manevră care ar putea să creeze o criză politică, iar o criză politică este ultimul lucru de ce are nevoie acum România”.

„Și ultima criză politică a crescut dobânzile, iar dobânzile crescute imediat ajung în buzunarul oamenilor, în prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și de aceea cred că ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție și, încă o dată, noi ne facem treaba oricum, noi nu vom abandona românii într-o situație grea”, a mai declarat Fritz.

