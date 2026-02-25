Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”

Întrebat, la Europa FM, despre lentoarea cu care se iau deciziile, Abrudean a răspuns: „Lentoarea vine din cauza acestei coaliții formată din patru partide”.
El a recunoscut că tocmai această structură politică împiedică deciziile rapide. „Există o dorință de reformă foarte clară din partea premierului Bolojan. Din păcate, există oarecare opoziție din când în când în interiorul coaliției”, a spus liderul Senatului.
De exemplu, pachetul de reformă administrativă, anunțat de șapte luni, a fost adoptat abia marți. Abrudean a admis că, dacă ar fi intrat mai devreme în vigoare, „ar fi dus la o economie pe care o puteam face la buget”.
Referitor la întrebarea dacă PSD a blocat reforma administrativă, Abrudean a evitat un răspuns direct. „Ați văzut în spațiul public suficiente poziționări ale colegilor din PSD cu privire la anumite aspecte din acest pachet”, a spus el.
Întrebat dacă premierul Bolojan are o relație tensionată cu social-democrații, președintele Senatului a răspuns: „Există dialog în cadrul coaliției, există dezbateri, există prea multe declarații politice, din păcate.”
Referitor la tensiunile interne din propriul partid, Abrudean a minimizat divergențele. El a fost întrebat despre declarațiile lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care îl acuză pe Bolojan că „userizează” PNL.
„Și în PNL există dezbateri intense, întotdeauna Partidul Național Liberal a fost astfel”, a răspuns Abrudean. El a subliniat că deciziile importante se iau în unanimitate. Biroul Politic Național i-a acordat lui Bolojan un vot de încredere covârșitor, „vreo 3 colegi nu au votat din vreo 50″, a precizat el.
Întrebat cât de gravă este recesiunea tehnică în care a intrat România, Abrudean a răspuns că este „un efect colateral al reformelor” și „un preț pe care România îl plătește pentru redresare economică.”
El a indicat semne pozitive: deficitul în scădere, inflația care se îndreaptă spre 4% la finalul anului, dobânzile la care se împrumută statul în scădere și ratingul de țară păstrat de toate agențiile. „Văd lucrurile într-o notă de optimism”, a concluzionat președintele Senatului.