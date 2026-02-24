Kelemen Hunor: Dacă după 2028 un singur partid va guverna, veți regreta

Invitat marți, la RFI, Kelemen Hunor a fost întrebat cât ar putea dura implementarea reformelor, în contextul în care discuțiile privind reducerea cheltuielilor au durat 6-7 luni. Liderul UDMR a punctat faptul că „a fost alegerea oamenilor să avem o coaliție și e foarte bine așa”, chiar dacă acest lucru presupune și o încetinire a deciziilor.

„Când va guverna un singur partid, veți spune ce bine era când era un guvern de coaliție. Da, un guvern de coaliție înseamnă o încetinire a deciziilor de foarte multe ori, fiindcă sunt ideologii, valori, paradigme diferite, legitime toate și trebuie armonizate. Nu este ușor”, a afirmat Kelemen Hunor marți, la RFI.

Liderul UDMR a evidențiat faptul că experiența guvernărilor de coaliție nu este una nouă pentru România.

„Eu văd că în România se guvernează în coaliții din ’97. Și înainte era formal, dar nu era o coaliție în perioada lui Văcăroiu (fostul premier Nicolae Văcăroiu – n.r.). Deci, din acest punct de vedere, această tradiție, această experiență de a guverna în coaliție există”, a continuat Kelemen Hunor.

În opinia sa, tradiția guvernărilor de coaliție ar trebui să continue și după următorul ciclu electoral.

„Eu aș vrea să existe în continuare și după 2028. Că dacă după 2028 un singur partid va guverna, veți regreta”, a conchis liderul UDMR.