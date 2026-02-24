Când ar trebui să ajungă proiectul de buget în Parlament și unde există blocaje în Coaliție? Răspunsul lui Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți, la RFI, că proiectul pe buget ar trebui să ajungă în Parlament pentru dezbatere și pentru vot săptămâna viitoare.

„Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere și pentru vot. În aceste zile sunt și discuții tehnice între vicepremier și miniștri, Ministerul de Finanțe și ceilalți. Și vor fi și discuții politice în coaliție”, a afirmat Kelemen Hunor la RFI.

Acesta a subliniat că există câteva puncte asupra cărora coaliția nu a ajuns la un consens.

„Sunt câteva chestiuni unde în acest moment nu am reușit să închidem discuțiile: Investițiile mențin și economia românească și firmele românești. Trebuie să recunoaștem dacă investițiile publice în anumite zone se opresc, firmele românești intră în faliment, nu multinaționalele. Avem nevoie de cofinanțare pentru PNRR, pentru fonduri europene, unde sunt sume foarte mari și în granturi și împrumuturi. Și acolo e un efort uriaș și nu am reușit să închidem pachetul social, fiindcă acolo iarăși e o chestiune care trebuie discutată, cum facem cu pensionarii. Propunerea noastră era în felul următor: să existe o plată one-off pentru pensionari”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că „trebuie făcut acest pas, trebuie dat acest ajutor pensionarilor obligatoriu”.

Liderul UDMR a mai subliniat că problematice vor fi și jaloanele din PNRR care ar putea să nu fie îndeplinite în acest an și care vor însemna bani pierduți pentru România.

Întrebat ce jalon nu va fi atins, liderul UDMR a răspuns: „Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România şi-a asumat să fabrice panouri solare şi combustibilul pe hidrogen. Deci acele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. (…) Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înşel. Dar sunt şi alte chestiuni care trebuie în această perioadă închise şi vorbim de acele jaloane care nu au fost până acum închise”, a conchis Kelemen Hunor la RFI.