Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că societatea românească a ajuns la un punct critic, atât din punct de vedere social, cât și economic. Invitat în emisiunea Insider politic de la Prima TV, acesta a declarat că nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”, iar diferențele dintre clasa medie și persoanele vulnerabile devin tot mai vizibile.
21 feb. 2026, 13:23, Politic

Politicianul a vorbit atât despre tensiunile create de deciziile guvernamentale, cât și despre scăderea nivelului de trai, spunând că românii resimt tot mai puternic efectele inflației și ale contextului economic european.

Kelemen Hunor a explicat că a avertizat încă de anul trecut asupra riscului de a fi deschise prea multe conflicte politice și reforme simultan, fără capacitatea de a le gestiona.

„Eu am spus și anul trecut, imediat după formarea coaliției, să nu deschidem mai multe fronturi decât putem gestiona. Mai trebuie să și închizi din când în când. Este o logică elementară, nu numai în politică, în orice domeniu, dar în politică și mai mult, pentru că lucrezi cu toată societatea. Când deschizi foarte multe fronturi, la un moment dat te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău.”

Liderul UDMR a arătat că înțelege dorința Guvernului de a rezolva rapid problemele legate de buget și finanțe, însă a avertizat că ritmul reformelor poate depăși capacitatea societății de a le suporta.

„Poți să treci peste suportabilitatea societății, adică poți să treci cu riscul de a pierde tot.”

Avertisment privind sărăcia și scăderea nivelului de trai

Întrebat unde se află România în prezent din punct de vedere social, Kelemen Hunor a spus că situația este critică și că diferențele sociale se adâncesc.

„Suntem la limită. La limită și în anumite zone sociale, nu vorbesc geografic, fiindcă în toate zonele geografice din România există o discrepanță, există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci.”

Potrivit acestuia, datele economice arată o scădere accentuată a speranței de trai pentru o parte importantă a populației, în special pentru segmentul inferior al clasei medii.

„Pe cifre, ce se vede este că, în 2026, la început, clasa medie de jos a pierdut foarte mult din speranța de a trăi mai bine. Oamenii nu mai au posibilitatea de economisire și nici posibilitatea de a consuma așa cum erau obișnuiți.”

