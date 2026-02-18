Ce spune Grindeanu despre planul lui Bolojan de a crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare și pentru angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională.

„În acest moment s-a creat un dezechilibru. Pentru că vorbim de magistrați unde s-a ajuns la un procent undeva la 62-63% din brut să fie pensia, pe când la alte categorii procentul este mai mare. Adică, în acest moment, cred că la asta se referea prim-ministrul și e o chestiune pe care trebuie să vedem cum o gândește și sigur că ne vom spune punctul de vedere”, a declarat Grindeanu la Digi 24, întrebat ce crede despre intenția anunțată de premier.

Liderul PSD a spus că are o rezervă legată de militari și de cei care participă la misiuni în zone de conflict.

„Am o problemă legată de militari și aici ar trebui să vedem ceea ce propune guvernul și de asemenea e o problemă cu cei care merg în teatrele de război, că nu doar militari, mai avem și jandarmi, mai avem poate chiar și lucrători de la SPP care merg în teatrele de război și atunci aici ar trebui să vedem care e propunerea guvernului. În rest, ca principiu e ok”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că e anormal „să ieși la 50 de ani la pensie. Nu se poate așa ceva. Eu cred că la 50 de ani ești în puterea forței și ai toată puterea de muncă”.