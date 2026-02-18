Prima pagină » Politic » Ce spune Grindeanu despre planul lui Bolojan de a crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști

Ce spune Grindeanu despre planul lui Bolojan de a crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că pensionarea la 50 de ani „e anormală”, dar spune că, în cazul militarilor și al celor trimiși în teatrele de război, măsurile trebuie gândite separat.
Ce spune Grindeanu despre planul lui Bolojan de a crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști
Iulian Moşneagu
18 feb. 2026, 21:36, Politic

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare și pentru angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională.

„În acest moment s-a creat un dezechilibru. Pentru că vorbim de magistrați unde s-a ajuns la un procent undeva la 62-63% din brut să fie pensia, pe când la alte categorii procentul este mai mare. Adică, în acest moment, cred că la asta se referea prim-ministrul și e o chestiune pe care trebuie să vedem cum o gândește și sigur că ne vom spune punctul de vedere”, a declarat Grindeanu la Digi 24, întrebat ce crede despre intenția anunțată de premier.

Liderul PSD a spus că are o rezervă legată de militari și de cei care participă la misiuni în zone de conflict.

„Am o problemă legată de militari și aici ar trebui să vedem ceea ce propune guvernul și de asemenea e o problemă cu cei care merg în teatrele de război, că nu doar militari, mai avem și jandarmi, mai avem poate chiar și lucrători de la SPP care merg în teatrele de război și atunci aici ar trebui să vedem care e propunerea guvernului. În rest, ca principiu e ok”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că e anormal „să ieși la 50 de ani la pensie. Nu se poate așa ceva. Eu cred că la 50 de ani ești în puterea forței și ai toată puterea de muncă”.

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față”
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor