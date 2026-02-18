Prima pagină » Politic » Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”

Primarii și președinții de consilii județene au fost demascați de un Grindeanu de nestăpânit, care a vorbit pe șleau despre cum au fost folosiți banii pentru proiectul guvernului, Anghel Saligny. Desigur, vicepreședintele nu a generalizat, dar a dat de înțeles că știe mult mai multe.
Luiza Moldovan
18 feb. 2026, 22:29, Politic

Programul Anghel Saligny, o inițiativă guvernamentală care se concentrează pe modernizarea infrastructurii locale prin finanțarea diferitelor proiecte (apă, canalizare, drumuri, rețele de gaze naturale, etc…), a fost un subiect de discuții aprins între Sorin Grindeanu și Cosmin Prelipceanu la Digi 24.

Vicepremierul a insistat pe faptul că proiectul Anghel Saligny a fost folosit de consiliile locale într-un mod prea puțin lipsit de transparență.

La capitolul investiții, Grindeanu a amintit de presiunea din vară a guvernului de a închide proiectul Anghel Saligny și de a continua finanțările doar la proiectele care începuseră deja.

„Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii”

„Vă aduceți aminte în vară, că tu vorbeam de timingul din vară, ce nebunie era să închidem Anghel Salingny, să nu se mai dea bani către administrațiile publice locale. Lucrările deja începute se plăteau.

Nu se mai plătise nimic din mai. Și de-abia în septembrie, la final, s-a dat drumul și s-au plătit facturile. Din mai nu se mai plătise nimic.

Și asta cu amenințări că dacă nu se dă drumul la Anghel Saligny, PSD-ul ia alte decizii.

Vă rog să vă uitați pe presă!

Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează toți primarii, amante și neamuri la primărie și cum vor bani în Anghel Salingny ca să fure”, s-a dezlănțuit Grindeanu.

Vicepreședintele nu a riscat să generalizeze

„Dar nu pot să generalizez. Țara asta are în continuare un mediu rural în care e nevoie de șosele, e nevoie de rețea de gaze, e nevoie de rețea de apă, e nevoie de rețele de canalizare și astea sunt lucrări obligatorii.

Au fost din mai până la undeva, cred că început de octombrie, nu s-a plătit nimic.

Nimic. Și doar cu presiuni foarte mari, cu sistemul închis. S-a închis sistemul de plăți, de înregistrare de facturi la Ministerul Dezvoltării în octombrie.

De atunci, până la sfârșitul anului, nici nu s-a mai primit niciun fel de factură. Și de-abia de atunci s-au plătit facturile din ultimele luni”, a spus Grindeanu.

