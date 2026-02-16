Prima pagină » Politic » PSD amenință că nu votează bugetul dacă nu sunt acceptate măsurile sociale și continuarea investițiilor locale. Grindeanu: trebuie eliminate „aberațiile de anul trecut”

PSD amenință că nu votează bugetul dacă nu sunt acceptate măsurile sociale și continuarea investițiilor locale. Grindeanu: trebuie eliminate „aberațiile de anul trecut”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democrații nu vor susține bugetul de stat dacă pachetul social propus de partid nu va fi inclus și dacă investițiile la nivel local nu vor continua „la același nivel cu cel de anul trecut”.
PSD amenință că nu votează bugetul dacă nu sunt acceptate măsurile sociale și continuarea investițiilor locale. Grindeanu: trebuie eliminate „aberațiile de anul trecut”
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
16 feb. 2026, 22:30, Politic

Declarațiile au fost făcute luni seară, la Romania TV, unde Grindeanu a susținut că proiectul de buget poate fi negociat pe baza unor priorități clare, PSD indicând trei direcții principale.

Prima prioritate vizează finalizarea PNRR până la jumătatea acestui an. „Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanțarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiții”, a declarat liderul PSD.

A doua prioritate este legată de finanțarea autorităților locale. Grindeanu a cerut ca proiectele de dezvoltare din teritoriu să fie menținute la același ritm de anul trecut: „Trebuie să continuăm investițiile în același nivel ca și anul trecut.”

A treia prioritate este pachetul social, pe care PSD îl consideră esențial în construcția bugetară. „Este punctul de vedere al PSD și asta vom susține”, a mai spus Grindeanu.

„Aberațiile de anul trecut”

În plus, acesta a afirmat că trebuie eliminate „aberațiile de anul trecut”, indicând explicit situații legate de CASS. Potrivit lui, trebuie corectate prevederile privind contribuția la sănătate pentru veterani, foști deținuți politici și mame: „Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget și trebuie să fie corectate.”

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile sale nu sunt acceptate, Sorin Grindeanu a dat un răspuns tranșant: „Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul.”

În același timp, ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că tăierile la categoriile vulnerabile trebuie explicate de cei care le-au decis.

„Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile, cred că trebuie să răspundă cine le-a gândit. Nu pot să fiu avocatul unor măsuri pentru care nu cred că există bucurie în a le lua”, a afirmat Manole.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor