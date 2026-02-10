Studiu. Doar o mică parte dintre români își măresc bugetul de Valentine’s Day și Dragobete. Cât de mari sunt cheltuielile

Un procent de doar 7% dintre români spun că își măresc bugetul cu ocazia celor două sărbători ale iubirii, Valentine’s Day și Dragobete. Pentru cei mai mulți, aceste zile au o valoare simbolică și nu aduc cheltuieli mari, potrivit unui studiu publicat marți.

„Luna Îndrăgostiților nu duce la excese. Doar 7% dintre români cheltuie semnificativ mai mult comparativ cu alte ocazii speciale. Valentine’s Day și Dragobetele sunt percepute de români mai degrabă ca ocazii simbolice decât ca momente de consum intens”, arată datele Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank.

Comparativ cu alte evenimente anuale care pun presiune pe buget, precum sărbătorile de iarnă, unde 63% dintre respondenți declară cheltuieli mai mari, sau Black Friday, cu 39%, interesul pentru consum crescut în februarie rămâne scăzut.

Mai puțin de 10% dintre români au răspuns că au cheltuit peste nivelul obișnuit de Valentine’s Day sau Dragobete.

Datele studiului mai arată diferențe vizibile între femei și bărbați.

Bărbații sunt aproape de două ori mai dispuși să aloce sume mai mari. Astfel, 8,1% dintre bărbați spun că au cheltuit mai mult decât de obicei, față de 4,3% dintre femei. În ansamblu, pentru majoritatea românilor, această perioadă nu aduce costuri importante.

Nivelul veniturilor influențează, totuși, comportamentul de consum.

Doar 4,1% dintre persoanele cu venituri sub 3.000 de lei au cheltuit mai mult cu aceste ocazii, în timp ce procentul ajunge la 8% în cazul celor care câștigă între 5.000 și 7.000 de lei.

„Chiar și în rândul celor care consideră Luna Îndrăgostiților o ocazie de cheltuieli mai mari, generațiile adoptă stiluri diferite de a-și gestiona bugetul. Generația Z este mai ponderată în perioada sărbătorilor analizate în Barometrul Sezoanelor Financiare (Black Friday, sărbătorile de iarnă, Valentine’s Day și Dragobete, Ziua Copilului), cu 63% dintre tineri care cheltuiesc sub 1.000 de lei, în timp ce Generația X este mai dispusă să dea mai mulți bani, astfel că 65% dintre aceștia cheltuiesc peste acest prag. Milennialii tind să fie echilibrați în gestionarea bugetului: jumătate declară cheltuieli sub 1.000 de lei, în timp ce un sfert alocă între 1.000 și 1.999 lei”, este notat în studiu.

Specialiștii CFA recomandă ca luna februarie să înceapă cu stabilirea unui buget clar pentru cuplu. Această abordare ajută la menținerea echilibrului financiar.

Ghidul Abracashdabra propune soluții pentru analiza ofertelor, evitarea cumpărăturilor impulsive și alegerea experiențelor cu valoare personală, nu doar a unor cadouri costisitoare.

„Obiceiurile de consum în perioada Valentine’s Day sau Dragobete sunt o temă nouă de studiu pentru noi și cifrele pe care le-am descoperit în Barometrul Sezoanelor Financiare ne confirmă că merită explorată îndeaproape, pentru o educație financiară mai bună. Aceste sărbători pot fi un prilej excelent de a exersa alegeri financiare inteligente precum stabilirea unui buget clar, evaluarea atentă a ofertelor și orientarea către cadouri sau experiențe care au relevanță reală pentru cuplu. Gestionați astfel, banii susțin deciziile personale și contribuie la un echilibru financiar sănătos, fără a diminua semnificația momentului”, a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România, citată în comunicat.

Barometrul Sezoanelor Financiare a fost realizat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metoda Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, majoritatea din mediul urban.