Ciprian Ciucu, despre situația STB: Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele

„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și „procesele de management” ale STB”, a transmis, luni, Ciucu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ciucu a prezentat mai multe cifre a ilustra situația financiară a Societății.

„În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 – 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7”, notează Ciucu.

Ciprian Ciucu precizează că STB nu se află direct în subordinea Primarului General, ci sub autoritatea Consiliul General al Municipiului București și a ADITPBI și a acuzat pe „PSD/Piedone/AUR”, că au respins auditul STB pe care l-a solicitat.

Primarul afirmă că analizează personal datele disponibile și anunță că vor urma întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară.

Pentru redresarea situației financiare a STB, Ciprian Ciucu a propus majorarea tarifelor aplicate serviciilor de transport în comun, însă Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa.