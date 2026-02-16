Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Ciucu, despre situația STB: Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele

Ciprian Ciucu, despre situația STB: Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică conducerea și birocrația Societății de Transport București anunțând că instituția a ajuns să coste bugetul public cât „două municipii Brașov”. Acesta a mai anunțat întâlniri cu conducerea și cu sindicatele.
Ciprian Ciucu, despre situația STB: Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
16 feb. 2026, 23:56, Politic

„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și „procesele de management” ale STB”, a transmis, luni, Ciucu, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Ciucu a prezentat mai multe cifre a ilustra situația financiară a Societății. 

„În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 – 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7”, notează Ciucu. 

Ciprian Ciucu precizează că STB nu se află direct în subordinea Primarului General, ci sub autoritatea Consiliul General al Municipiului București și a ADITPBI și a acuzat pe „PSD/Piedone/AUR”, că au respins auditul STB pe care l-a solicitat. 

Primarul afirmă că analizează personal datele disponibile și anunță că vor urma întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară.

Pentru redresarea situației financiare a STB, Ciprian Ciucu a propus majorarea tarifelor aplicate serviciilor de transport în comun, însă Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor