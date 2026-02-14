Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală

Sâmbătă, la Prima TV, Daniel Băluță, președintele PSD București, a declarat:

„Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de multă experienţă şi suficient de multe rezultate, astfel încât să te prezinţi cu o ofertă extraordinară în faţa oamenilor. (…) Privind în perspectivă, este normal să am în vedere o astfel de abordare, pentru că sunt preşedinte al PSD Bucureşti”.

Băluță subliniază că implicarea sa activă în problemele bucureștenilor reprezintă o altă abordare față de politica tradițională:

„Vedeţi că sunt implicat activ în problemele bucureştenilor, probabil că reprezint, ca şi domnul Ciucu şi ca şi alţi oameni din alte partide politice, o altă abordare din punct de vedere al vieţii politice. Din fiecare înfrângere avem lucruri de învăţat și, pe termen mediu și lung, ne face să fim mai buni.”

Reconstruirea încrederii în PSD

Președintele PSD București recunoaște provocările istorice ale partidului:

„Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în principiu, încrederea în PSD, pentru că, din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD-ul este un partid extrem de blamat. Poate că de-a lungul timpului liderii nu au ştiut să-şi ceară scuze pentru mineriade sau pentru excesele unor lideri ai PSD-ului.”

El explică cum aceste evenimente istorice și atitudinile anterioare au afectat percepția cetățenilor:

„Aroganţa, superioritatea, limbajul nepotrivit, zeflemitor, i-a deranjat foarte mult pe oameni şi unii nu au uitat nici acum, după atâţia ani de zile, aceste lucruri. Pe de altă parte, există o categorie de oameni care au migrat către un alt partid politic. AUR, mai exact.”

Sectorul 4 ca laborator pentru reconstrucția PSD

Băluță afirmă că rezultatele din Sectorul 4 vor demonstra modul în care PSD poate recâștiga încrederea oamenilor:

„Lucrurile pe care le voi face la Sectorul 4 îi vor determina pe oameni să aibă încredere în PSD, un partid extrem de blamat, dar care are potențial să își refacă imaginea prin fapte concrete și implicare reală.”