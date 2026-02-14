Prima pagină » Social » Daniel Băluță: am discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre bugetul Bucureștiului

Daniel Băluță: am discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre bugetul Bucureștiului

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că a avut mai multe întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, înainte, dar și după alegerile pentru Primăria Capitalei. Cele mai recente discuții au avut ca subiect, bugetul Bucureștiului.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
14 feb. 2026, 13:13, Politic

Daniel Băluță a afirmat sâmbătă la Prima TV că a purtat discuții cu președintele României, iar subiectul principal a fost cel al bugetului Capitalei.

„Am mai discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre București, despre bugetul Bucureștiului. Și după alegerile pentru primărie, am discutat.

Domnul președinte Nicușor Dan și exercită prerogativele constituționale, acelea de mediator”, a spus primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță a precizat că întâlnirile cu președintele Dan au avut loc într-un cadru mai larg, în prezența mai multor persoane.

„Nu pot să vă spun… am fost într-o conjunctură mai largă din punctul acesta de vedere. Nu personal și nu vă imaginați că…, am discutat cu toți cei interesați despre București. Nu este ok să menționez și celelalte persoane, dar credeți-mă, tocmai pentru că bugetul Bucureștiului este o prioritate, tocmai pentru că trebuie să ajungem la o formulă echitabilă, atât pentru nevoile pe care primăria Municipalului București le are, cât și pentru nevoile pe care sectoarele Capitalei le au”, a mai spus Daniel Băluță.

Bugetul Capitalei, chiar și într-o formulă de compromis

Primarul Sectorului 4 s-a declarat încântat de faptul că președintele Nicușor Dan și-a asumat rolul de mediator și chiar i-a mulțumit pentru implicare.

„Ne interesează pe toți, toate partidele politice, pe toți liderii politici. Avem această preocupare vie ca viitorul buget al Capitalei, chiar și într-o formulă de compromis, să fie acceptat de toate părțile. Și credeți-mă că sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul președinte și l-a asumat. Și chiar îi mulțumesc pentru asta”, a spus Băluță.

