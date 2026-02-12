Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre șefii parchetelor: „Există persoane foarte interesante și sunt optimist că ele vor dinamiza”

Președintele Nicușor Dan a spus că discuțiile despre șefii serviciilor și parchetelor sunt amânate până când se calmează tensiunile politice.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Nițu Maria
12 feb. 2026, 21:35, Politic

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații la finalul reuniunii informale a Consiliului European din Belgia. O parte dintre întrebările adresate au vizat situația internă, inclusiv numirile pentru șefii serviciilor secrete și ai parchetelor.

Întrebat când vor fi făcute propunerile pentru conducerea serviciilor de informații, în condițiile în care termenele anunțate anterior au fost depășite, și este nevoie de votul în Parlament, președintele a explicat că momentul va urma.

„În mod deliberat, aceste discuții se suspendă când sunt alte discuții și tensiuni în spațiul public, în zona politică. Poate să se termine concursul pentru procuror, bugetul și o să revenim la ele”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă amânarea este cauzată tocmai de tensiunile din spațiul public, președintele a răspuns că este „o analiză de oportunitate. Când e mai bine să avem această discuție?”

Despre șefii parchetelor

În ceea ce privește tema concursului pentru șefia marilor parchetelor, în contextul în care președintele va avea ultimul cuvânt în procesul de numire, acesta a spus că sunt „oameni foarte interesanți.

Întrebat cum i se par propunerile și dacă a analizat lista candidaților, Nicușor Dan a spus că vede lucrurile diferit față de o parte din opiniile exprimate public.

„Mi se pare că sunt și vorbesc cât se poate de serios, mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie. Dimpotrivă, bineînțeles că e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu-l cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că ele vor dinamiza.”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat direct dacă Marius Voineag este „un nume interesant”, președintele a evitat să comenteze punctual. Președintele a invocat, în răspunsul său, caracterul competitiv al procedurii.

„Nu o să intru, vă dați seama. E un concurs care s-a pornit. Mi se pare asta că, legat de domnul Voineag, mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate eventual o să fie ajung la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a afirmat Nicușor Dan.

