Când ar putea adera țara noastră la moneda euro? Răspunsul președintelui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, joi seara, după reuniunea informală a Consiliului European, că trecerea țării la moneda euro este benefică, atrăgând atenția că integrarea mai profundă în economia europeană va stimula productivitatea firmelor și va crea locuri de muncă bine plătite.
12 feb. 2026, 21:03, Politic

„Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât mai mult vei avea locuri de muncă bine plătite în țara ta”, a spus Dan.

Referitor la adoptarea monedei unice, șeful statului a precizat că România trebuie să respecte criteriile de deficit și datorie și că un termen realist pentru îndeplinirea acestor condiții ar fi în următorii 3-4 ani.

„Condițiile sunt, însă, cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai și pe deficit și pe datorie indicatorii necesari”, a conchis președintele.

