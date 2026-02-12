Când ar putea adera țara noastră la moneda euro? Răspunsul președintelui Nicușor Dan

„Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât mai mult vei avea locuri de muncă bine plătite în țara ta”, a spus Dan.

Referitor la adoptarea monedei unice, șeful statului a precizat că România trebuie să respecte criteriile de deficit și datorie și că un termen realist pentru îndeplinirea acestor condiții ar fi în următorii 3-4 ani.

„Condițiile sunt, însă, cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai și pe deficit și pe datorie indicatorii necesari”, a conchis președintele.