Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre radiografia sistemului energetic: Documentul propus de ministrul Energiei nu a intrat în CSAT din motive tehnice, dar este un subiect care preocupă

Nicușor Dan, despre radiografia sistemului energetic: Documentul propus de ministrul Energiei nu a intrat în CSAT din motive tehnice, dar este un subiect care preocupă

Președintele Nicușor Dan a susținut, joi seara, declarații de presă la finalul reuniunii informale a Consiliului European. Șeful statului a fost întrebat când va avea loc prima ședință CSAT din acest an și dacă problema privind prețurile la energia electrică s-ar putea regăsi pe masa discuțiilor din ședință.
Nicușor Dan, despre radiografia sistemului energetic: Documentul propus de ministrul Energiei nu a intrat în CSAT din motive tehnice, dar este un subiect care preocupă
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 feb. 2026, 21:08, Economic

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, după reuniunea informală a Consiliului European, când ar putea avea loc prima ședință CSAT din acest an și dacă problema privind prețurile la energia electrică s-ar putea regăsi pe agenda discuțiilor.

Șeful statului a subliniat faptul că ministrul Energiei a propus un document de lucru privind situația prețurilor la energie electrică și o radiografie a sistemului energetic, însă acesta nu a fost discutat în cadrul CSAT din motive tehnice.

„Domnul ministru a propus un document de lucru. Din motive tehnice, el nu a intrat în discuțiile CSAT-ului, însă membrii CSAT-ului sunt la curent cu această discuție”, a afirmat, joi, Nicușor Dan.

El a subliniat că tema energiei rămâne una de interes la nivelul CSAT, în contextul preocupărilor legate de prețurile ridicate plătite de populație pentru energia electrică și de dezvoltarea capacităților interne de producție.

„Suntem într-o evoluție. Sperăm ca în cursul acestui an să avem pusă în funcțiune Tarnița. Este o discuție pe unde suntem cu Cernavodă 3 și 4 și este o discuție pe unde suntem cu Doicești”, a spus acesta.

Întrebat dacă subiectul producției interne de energie ar putea intra pe agenda CSAT, Nicușor Dan a subliniat că este „un subiect care preocupă”, fără a confirma explicit includerea sa pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei
Gandul
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor