Bogdan Ivan: Prețurile facturilor la energie electrică nu au ajuns pe masa CSAT. „Am vrut să fiu anticipativ”

Prețul energiei în România este ridicat, iar subiectul a fost adus în discuție în spațiul public și în discuțiile cu actorii din domeniu încă de la începutul mandatului, a precizat ministrul Energiei.

„Am început o discuție foarte largă cu operatorii din mediul privat. Ce am făcut concret odată direcționare a investiții lor către capacități de stocare, condiții corecte de piață și aici lucrăm deja la actualizare legislației în privința mecanismelor de piață. În momentul de față poate să aibă foarte multe îmbunătățiri, pentru că regulile sunt foarte relaxate și avem situații în care, de foarte multe ori, datorită lipsei sistemice de energie din țara noastră, a acelui deficit de 1000-502.000 de megawați în fiecare zi, suntem dependenți de importuri, suntem meteo-dependenți de faptul că avem capacități de producție solar, eolian, care depind într-o proporție extrem de mare de starea vremii, lucru care poate să fie corectat doar printr-un proces masiv de investiții în stocare, lucru pe care l-am pornit, pentru care a rezervat deja aproape 500 de milioane de euro din finanțări europene, o parte pentru acele administrații locale care deja au montat capacități de producție energiei electrice pe solar și o parte pentru companiile private care va reuși să aducă undeva un mix de aproximativ 2.000 de megawați până la finalul anului viitor de capacități de stocare, plus Mintia și Iernut, pe care vreau să le punem în funcțiune anul viitor pentru a acoperi deficitul pe care-l avem în momentul de față pe piața de energie, lucru care va scădea automat prețul în piață. Repet, în condițiile în care avem și condiții concurențiale și foarte clare de piață”,a declarat ministrul Energiei.

Întrebat de Mediafax dacă subiectul a ajuns pe agenda CSAT, așa cum a declarat în mod repetat că vrea să fie discutat, ministrul a confirmat că l-a propus, dar încă nu a fost inclus.

În același timp, din informațiile sale, care nu e membru în CSAT, nu a răspuns privind o eventuală decizie privind avizarea tranzacției dintre MVM și E.ON.

„Nu sunt membru al Construi Suprem de Apărare a Țării, nu am fost la ședința de ieri. Prin urmare, nu voi putea să vă răspund la subiectul referitor la MWM, în schimb, la celălalt subiect am insistat, am înțeles că a fost o…, nu a fost considerat neapărat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare să fie pe ordinea de zi. Asta mi s-a transmis iar eu să insist în continuare, pentru că în momentul de față, eu cred că atunci când o să ajungem acolo, vreau să fiu anticipativ, pentru că riscul de pe care le avem în următorii ani, dacă nu avem lucruri foarte clare care să rezolvăm încă că de acum este destul de mare referitor la capacitățile de producție energie electrice și la prețuri care pot putea să crească în contextul în care noi vom avea producție mai redusă de energie”, a spus Bogdan Ivan.

„Din acest punct de vedere a fost anticipat. Nu vreau să mă duc în CSAT când este prea târziu, ci să merg anticipativ pentru a rezolva aceste probleme până să fie urgente. Dacă ajungem acolo când e deja urgentă, problema s-ar putea să fie prea târziu”, a spus Bogdan Ivan.

„În momentul, de față nu există condiții obiective pentru care românii să plătească facturi mai mari. Avem active, schema de plafonare a prețului la gaze până în 31 martie 2026 iar pentru perioada de după 31 martie 2026 mă asigur că de acum, împreună cu companiile și cu legislația pe care o am la îndemână, de a mă asigura că nu vom avea această creștere abruptă, pe modelul care a avut loc în cursul verii trecute la energia electrică. La gaze vom avea o trecere lină către condiții normale de piață în momentul în care expiră schema de plafonare”, s conchis ministrul Energiei.