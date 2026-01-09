Radu Miruță, despre acordul UE – Mercosur: Beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură

„Datele transmise de Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii, analizate împreună, arată clar că beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură, care spune, dar nu a adus date. Am cerut explicit Ministerului Agriculturii, să vină cu alte date care ar putea schimba această balanță. Nici până astăzi, după ce decizia europeană s-a luat, nu a venit vreun răspuns”, a scris Miruță, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că sectorul industriei (auto, echipamente industriale, siderurgie) este mai avantajat. Acesta a făcut o balanță detaliată a exporturilor în industrie, dar și în domeniul agricol.

„În 2023, România a exportat către țările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale”, a scris Miruță.

El a precizat că după semnarea acordului UE-Mercosur „aceste taxe devin aproape zero”, calificând situația drept „un câștig direct și substanțial pentru economia românească”.

În ceea ce privește sectorul agricol, Miruță a precizat:

„Conform datelor ARICE (Secretariatul General al Guvernului), importurile de carne de vită din țările MERCOSUR în 2023 au fost de 46 de tone, adică 0,05% din contingent, o valoare de 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care se aplică taxe la nivel european.

La carnea de pui, importurile au fost de 1.000 de tone, în timp ce limita stabilită prin acord până la care nu se schimbă nimic este de 180.000 de tone. Impactul este, așadar, nesemnificativ”, se arată în mesajul publicat de Miruță.

Acordul se negociază de peste 25 de ani

Acesta a mai precizat, la rândul lui, că acordul cu țările din America Latină se negociază de peste 25 de ani, amintind că și președintele Nicușor Dan a oferit o poziție publică față de acest acord încă de anul trecut.

„Între timp, garanțiile cerute de România au fost negociate tehnic, iar România a obținut ceea ce a solicitat. (…) Acest acord este important pentru Uniunea Europeană și este un câștig clar pentru România: vom exporta mai mult, vom avea acces la materii prime mai ieftine și vom sprijini competitivitatea industriei românești”, a declarat Miruță.

Acesta a mai precizat că verificarea produselor importate rămâne responsabilitatea fiecărui stat, afirmând că acesta este motivul pentru care țara noastră are autorități, dar și mecanisme de control, precum ANSVSA sau ANPC.

„În plus, acordul prevede o serie de plase de siguranță astfel încât fermierii noștri să nu aibă de suferit”, a mai scris Miruță.

Acesta și-a încheiat mesajul făcând o aluzie la fostul guvern PSD: „Când România a avut președinția Consiliului Uniunii Europene, iar cam tot guvernul era PSD, Mercosur era bun. Bun e și acum, restul este teatru invalidat de cifre”, a conchis Miruță.