Nicușor Dan explică de ce România a votat acordul UE-Mercosur: „Sporește accesul țării noastre la materii prime critice”

„România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol”, arată Nicușor Dan pe X.

Președintele laudă crearea uneia dintre „cele mai mari zone de liber schimb din lume” și oportunitățile create pentru fermierii români și europeni.

”Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Am fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocieri cu ceilalți lideri europeni, astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”, a scris acesta.

Exporturi mai mari pentru industrie și servicii

Potrivit lui Nicușor Dan, România va putea exporta avantajos în America de Sud produse din domenii precum: echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile, dar și servicii, într-un context în care taxele vamale ridicate de până acum vor fi eliminate sau reduse semnificativ.

Totodată, Acordul va facilita accesul României la materii-prime critice, considerate esențiale din perspectivă strategică.

„Va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică”, scrie președintele.

Protecții speciale pentru agricultură

Pentru a evita impactul negativ asupra fermierilor europeni și români, au fost negociate mai multe mecanisme de protecție.

Printre acestea: limitarea importurilor la tarife reduse pentru produse sensibile, carne de vită: maximum 1,5% din producția anuală a UE, carne de pasăre: maximum 1,3%, ce depășește aceste praguri va fi taxat la nivelurile actuale, introducerea unei clauze bilaterale de salvgardare.

Această clauză permite reintroducerea rapidă a taxelor vamale dacă importurile cresc brusc și afectează producătorii locali.

„Facem comerț, dar ne și protejăm”

„A fost inclusă o măsură suplimentară de protecție prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni”, precizează Nicușor Dan.

În plus, produsele agroalimentare importate vor trebui să respecte standardele europene de producție.

„Facem comerț, dar ne și protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producție pentru produsele agroalimentare importate”, subliniază Nicușor Dan.

„Produsele românești vor fi protejate”

Acordul prevede protejarea indicațiilor geografice europene, iar dintre acestea 15 sunt produse agricole românești.

Separat de Acord, Comisia Europeană va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor din Uniune.

„Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adițională de până la 45 de miliarde de euro din marja de flexibilitate”, comentează președintele, care crede că Acordul UE–Mercosur este un pas important pentru economie, atât prin deschiderea de noi piețe, cât și prin măsurile de protecție introduse.

„Prin scăderea taxelor vamale, România va câștiga noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, arată Nicușor Dan pe rețeaua X.