Val de ironii online după ce președintele Nicușor Dan a rămas înzăpezit în Franța

Nicușor Dan cu pinguini în spate, în zăpadă până la umeri sau la grătar pe pista aeroportului, alături de Emmanuel Macron, care bea bere - sunt doar o parte dintre ironiile care au apărut pe rețelele de socializare după ce președintele României a rămas înzăpezit în Franța timp de mai multe ore.
Laura Buciu
08 ian. 2026, 11:15, Life-Inedit

Imaginile create cu Inteligența Artificială îi arată pe Nicușor Dan și pe Emmanuel Macron pe pista aeroportului, la grătar. În timp ce președintele României învârte micii pe grătar, președintele Franței răspunde întrebărilor jurnaliștilor și bea bere.

În alte imagini, Nicușor Dan explică ce le-a spus partenerei sale și copiilor pentru a motiva absența de acasă, timp în care prin spatele său trec pinguini, iar părul președintelui îngheață într-un mod caraghios.

Într-o fotografie, Dan are în spate o aeronavă pe care scrie „SPARTAN”, aluzie la o șaormerie cunoscută, iar în altă fotografie apare cu Turnul Eiffel în spate, el fiind îngropat până la umeri în zăpadă.

Avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele Nicușor Dan de la Paris a aterizat miercuri seara la București, după ce delegația a fost blocată aproape 24 de ore în Franța, din cauza zăpezii..

Avionul a decolat miercuri în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în jurul orei 20.00 la București.

