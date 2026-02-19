Prima pagină » Politic » Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii

Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, joi, că absența din acest an de la forumurile de la Davos și München nu exclude participări viitoare, iar deplasarea în Statele Unite a fost legată de securitate și de consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.
19 feb. 2026, 20:59, Politic

Întrebat de ce a ales să participe la reuniunea Consiliului Păcii din SUA, după ce a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos și de la Conferința de Securitate de la München, șeful statului a spus: „faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la München, nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte, fie niște mesaje de transmis”.

Nicușor Dan a precizat că a participat la Consiliul Păcii deoarece este „o inițiativă a partenerului nostru strategic”.

„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii”, a afirmat el.

Întrebat cum răspunde criticilor din spațiul public privind decizia de a veni în SUA, Nicușor Dan a reiterat motivul deplasării: „Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite”.

„În subtext se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală. Cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană? Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost: nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem”, a declarat președintele.

