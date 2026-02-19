Prima pagină » Știrile zilei » Gafă de proporții: Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan: „Tu ești fantastic. Și românii care lucrează aici”

Gafă de proporții: Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan: „Tu ești fantastic. Și românii care lucrează aici”

Un moment neașteptat a avut loc în timpul discursului susținut de președintele SUA, Donald Trump, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, unde participă și președintele României, Nicușor Dan. Liderul american a făcut o confuzie de protocol și l-a prezentat pe șeful statului român drept „prime minister Dan of Romania”.
Protest la Guvern. Minerii cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi
Protest la Guvern. Minerii cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi
Patru frați minori erau obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală
Patru frați minori erau obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Grindeanu explică de ce nu rezonează cu premierul Bolojan
Grindeanu explică de ce nu rezonează cu premierul Bolojan
Mădălina Dinu
19 feb. 2026, 17:02, Politic

Evenimentul are loc la Washington, unde România participă în calitate de observator, iar Nicușor Dan este singurul șef de stat din Uniunea Europeană prezent la reuniune.

În timpul intervenției sale, Donald Trump a vorbit despre relația cu România și despre comunitatea românească din Statele Unite, adresându-se direct liderului român.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere.”

[„Prime minister Dan of Romania, wonderful people, the Romanian people are fantastic, fantastic! You are fantastic, and a lot of them come and work in this country and help us in this country, you know, and they are really solid people”.]

Declarația a fost remarcată imediat și a circulat rapid online, mai ales din cauza erorii privind funcția ocupată de Nicușor Dan, care este președintele României, nu prim-ministru.

Reuniunea Consiliului pentru Pace reprezintă prima întâlnire oficială a structurii inițiate de administrația Trump, iar participarea României este considerată un moment diplomatic important pentru relația bilaterală cu Statele Unite. Șeful statului român urmează să susțină, la rândul său, o intervenție în cadrul evenimentului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Donald Trump nu a știut cine este Nicușor Dan: „Domnule prim-ministru Dan...”
Gandul
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Cum să consumi corect alimentul care acționează ca un Ozempic natural. Altfel riști să-ți blochezi tractul digestiv
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor