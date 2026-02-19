Gafă de proporții: Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan: „Tu ești fantastic. Și românii care lucrează aici”

Evenimentul are loc la Washington, unde România participă în calitate de observator, iar Nicușor Dan este singurul șef de stat din Uniunea Europeană prezent la reuniune.

În timpul intervenției sale, Donald Trump a vorbit despre relația cu România și despre comunitatea românească din Statele Unite, adresându-se direct liderului român.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere.”

[„Prime minister Dan of Romania, wonderful people, the Romanian people are fantastic, fantastic! You are fantastic, and a lot of them come and work in this country and help us in this country, you know, and they are really solid people”.]

Declarația a fost remarcată imediat și a circulat rapid online, mai ales din cauza erorii privind funcția ocupată de Nicușor Dan, care este președintele României, nu prim-ministru.

Reuniunea Consiliului pentru Pace reprezintă prima întâlnire oficială a structurii inițiate de administrația Trump, iar participarea României este considerată un moment diplomatic important pentru relația bilaterală cu Statele Unite. Șeful statului român urmează să susțină, la rândul său, o intervenție în cadrul evenimentului.