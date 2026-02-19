Marco Rubio, la Consiliul Păcii: Va fi nevoie de contribuția fiecărei națiuni reprezentate astăzi / Nu există plan B pentru Gaza

„Ne aflăm astăzi aici deoarece președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, are atât capacitatea, cât și voința de a-și folosi puterea funcției sale pentru a gândi în afara tiparelor. A fost o criză foarte specială în Gaza, una pe care instituțiile internaționale existente nu au putut să o rezolve sau să o înțeleagă”, a declarat Rubio.

El a precizat că „era nevoie de o soluție foarte specifică, care să necesite parteneriatul tuturor națiunilor prezente aici, inclusiv a celor care au statut de observator”.

Acesta a precizat că există un drum lung de parcurs în ceea ce privește instaurarea Păcii în Gaza, eforturile necesită contribuția tuturor membrilor prezenți.

„Așadar, ceea ce am făcut a fost să mergem la ONU și să obținem aprobarea ONU pentru a forma acest grup și a reuni aceste națiuni pentru a găsi o soluție foarte specifică, soluții la o problemă foarte unică și specifică. Avem un drum lung de parcurs. Mai sunt multe de făcut.

Va fi nevoie de contribuția fiecărei națiuni reprezentate astăzi aici și vă mulțumim că faceți parte din acest demers”, le-a declarat Rubio liderilor prezenți la Washington.

Despre situația din Gaza, Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a precizat: „Trebuie să facem asta cum trebuie. Nu există un plan B pentru Gaza. Planul B înseamnă revenirea la război”, a declarat oficialul.

Reamintim că în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, sunt prezenți reprezentanți ai Italiei, Poloniei, Cehiei, dar și președintele Nicușor Dan, din partea României, care se află la Washington în calitate de observator.