Nicușor Dan participă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii. Trump l-a numit „prim-ministrul” României pe Nicușor Dan / Președintele SUA: „Pacea este foarte dificilă, dar o vom obține”

UPDATE 18:10 Nicușor Dan i-a explicat lui Trump cum poate România ajuta Gaza

Nicușor Dan a declarat, la Consiliul pentru Pace, că România poate contribui la stabilizarea situației din Gaza prin măsuri umanitare, sprijin pentru refacerea serviciilor de urgență, educație și reconstrucția instituțiilor.

El i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru „implicare și leadership” în planul de pace pentru Gaza, despre care a spus că este „cuprinzător și stabil”, și a subliniat că „toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate”, dar miza este „cum acționăm”.

Pe componenta umanitară, Nicușor Dan a afirmat că România poate crește numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi și tratarea lor în spitale din țară.

Discursul lui Nicușor Dan:

UPDATE 17:40 Marco Rubio: Nu există plan B pentru Gaza

„Ne aflăm astăzi aici deoarece președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, are atât capacitatea, cât și voința de a-și folosi puterea funcției sale pentru a gândi în afara tiparelor. A fost o criză foarte specială în Gaza, una pe care instituțiile internaționale existente nu au putut să o rezolve sau să o înțeleagă”, a declarat Rubio.

El a precizat că „era nevoie de o soluție foarte specifică, care să necesite parteneriatul tuturor națiunilor prezente aici, inclusiv a celor care au statut de observator”.

Acesta a precizat că există un drum lung de parcurs în ceea ce privește instaurarea Păcii în Gaza, eforturile necesită contribuția tuturor membrilor prezenți.

Despre situația din Gaza, Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a precizat: „Trebuie să facem asta cum trebuie. Nu există un plan B pentru Gaza. Planul B înseamnă revenirea la război”, a declarat oficialul.

UPDATE 17:30 JD Vance: angajamentul lui Trump „a fost cel care a dus la obținerea păcii în Gaza”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că angajamentul președintelui Donald Trump „a fost cel care a dus la obținerea păcii în Gaza”.

„Ne aflăm astăzi aici pentru a salva viețile oamenilor, pentru a promova pacea și pentru a asigura bunăstarea poporului american”, a mai spus vicepreședintele SUA.

Vance le-a mulțumit, totodată, președinților Armeniei și Azerbaidjanului, afirmând că au contribuit la aducerea păcii între cele două țări.

UPDATE 17:15 Trump: Lucrăm pentru un „viitor mai luminos” al Fâșiei Gaza

„Lucrăm împreună pentru a asigura viitorul mai luminos al Fâșiei Gaza, al Orientului Mijlociu și al întregii lumi”, a afirmat Trump.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace.

„Am avut un sprijin puternic pentru această sumă”, a spus el, adăugând că, în comparație cu costurile unui război, este „o sumă foarte mică”.

Trump nu a precizat cum vor fi folosiți banii.

Separat, Trump a declarat că membrii Consiliului pentru Pace au strâns peste 7 miliarde de dolari pentru un pachet de ajutor destinat Gazei.

El a afirmat că liderii mai multor state, între care Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit, „au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari” la acest efort.

„Asta e grozav. Mulțumesc, băieți”, a spus Trump, adăugând că și alte state urmează să contribuie și că aceasta a fost prima întâlnire a formatului.

UPDATE 16:55 Donald Trump a spus că Nicușor Dan e „prim-ministrul” României

„Prim-ministrul Dan al României, un om grozav. Oameni minunați. Poporul român este fantastic, oameni fantastici, la fel cum și tu ești fantastic. Și mulți dintre ei vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, iar ei sunt pur și simplu oameni foarte serioși”, a spus Donald Trump.

UPDATE 16:40 Trump: „Pacea este foarte dificilă, dar o vom obține”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, la Consiliul pentru Pace, că obținerea păcii este „foarte dificilă”, însă susține că aceasta va fi atinsă. El a descris formatul drept „una dintre cele mai importante inițiative” la care participă Statele Unite.

Trump a spus că apreciază prezența liderilor care au participat la întâlnirile de astăzi și a adăugat că relația sa cu aceștia este „foarte bună”.

În același timp, liderul american a afirmat că „încă avem câteva lucruri de făcut” și a subliniat că situația din Gaza este „complexă”.

UPDATE 16:35 Primele imagini cu Nicușor Dan la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace

Președintele României, Nicușor Dan, stă lângă Tony Blair, fost premier al Marii Britanii.

UPDATE 16:15 Primele imagini de la fotografia de grup a inaugurării Consiliului pentru Pace

Primele fotografii de la Consiliul Păcii surprind sosirea mai multor lideri, inclusiv a președintelui și vicepreședintelui SUA, precum și a secretarului de stat american.

În imaginile publicate până în acest moment nu este prezent și președintele României.

UPDATE Lista intervențiilor

Nicușor Dan va vorbi alături de alți 12 oficiali străini, arată documentele Casei Albe.

Știrea inițială: Reuniunea Consiliului pentru Pace, la care România – prin președinte – va avea calitatea de observator – are loc joi, la Washington DC.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că în Consiliul pentru Pace se vor alătura „cei mai mari lideri din lume”.

Reuniunea se va desfășura la sediul Institutului pentru Pace din Statele Unite ale Americii din Washington, D.C.

După ce a primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, Dan a solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care rezonează cu direcția în care această organizație vrea să meargă.

După câteva zile de discuții cu partea americană, președintele României a stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune și crede că e în interesul României să participe în această calitate de observator, a declarat Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Întrebat ce înseamnă să fii observator, Dan a spus că „ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație”.

La Consiliul Păcii, la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza, dar „chestiunile internaționale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură”.

„Deci noi suntem interesați de un context internațional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România și, deci, participăm la această inițiativă inițiată de Statele Unite care își propun în momentul acesta să stabilizeze o zonă Orientul Mijlociu care este importantă în economia globală”, a declarat Dan.

Chestionat despre ce își propune această primă întâlnire România, Nicușor Dan a spus că există un acord de încetare a focului, iar pe de altă parte există și o rezoluție a ONU care dă direcții pentru cum să arate Gaza și regiunea în perioada următoare.

„Mergem la o discuție care să vadă care sunt pașii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forțele interioare de poliție, fie că vorbim într-un context ulterior de forțe internaționale de menținere a păcii”, a spus Dan.