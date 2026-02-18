Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”

Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, analizând datele economice actuale, consideră că majorarea TVA nu era necesară, afirmând că îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan în această privință.
Mădălina Dinu
18 feb. 2026, 22:37, Politic

Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor despre strategia economică și despre măsurile fiscale adoptate de guvern, Grindeanu susținând că etapa de disciplină financiară trebuia urmată mai rapid de un program de relansare economică.

„Acum dacă mă uit peste cifre, înclin să-i dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu prea a fost nevoie de mărirea TVA.”

Relansarea economică trebuia începută mai devreme?

Mai mult, Grindeanu a explicat că măsurile de reducere a cheltuielilor și reformele administrative adoptate anterior au fost corecte, însă guvernul ar fi trebuit să treacă încă din septembrie la stimularea economiei.

„Cealaltă variantă era să rămână această disciplină financiară pe care am spus că o laud la Ministerul Finanțelor. Din septembrie trebuia să se vină cu relansarea economică”, a declarat acesta.

Potrivit liderului social-democrat, PSD a susținut restructurările din instituții și limitarea indemnizațiilor în consiliile de administrație, inclusiv la ANRE și ANCOM, dar ulterior direcția economică a devenit greșită.

„De acolo încolo, din septembrie încolo, s-a intrat într-o treabă mai puțin necesară, din punctul meu de vedere”, a adirmat Grindeanu.

Pachetul economic și sprijinul pentru companii

Liderul PSD a mai precizat că actualul pachet economic este asumat de PSD, cu excepții pentru domenii precum sănătatea, educația și sistemul de apărare și ordine publică.

El a adăugat că impactul relansării depinde de modul în care Ministerul Finanțelor va aplica schemele de ajutor pentru companii, fie prin credite fiscale, fie prin granturi, estimând că efectul asupra economiei ar putea însemna un plus de aproximativ un punct procentual de creștere, în funcție de implementare.

