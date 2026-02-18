Sorin Grindeanu: „Guvernez nu doar pentru miliardari”

„Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, suntem la 10%”, a declarat vicepremierul Sorin Grindeanu la Digi24, într-o discuție privind puterea de cumpărare a românilor și sărăcirea lor progresivă.

Grindeanu a recunoscut impactul inflației asupra populației și a mai explicat că pachetul de solidaritate aflat în discuție are ca țintă exact categoriile sociale cele mai vulnerabile: persoanele cu dizabilități, pensionarii cu pensii mici și alte categorii.

„Anul trecut, cel puțin din această perspectivă, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. Iar aceste lucruri se văd cel mai tare la cei cu venituri mici”.

Pachet social „țintit” de până la 4 miliarde de lei

Vicepremierul a anunțat că PSD susține introducerea unui pachet social destinat categoriilor vulnerabile, care ar putea ajunge la aproximativ 4 miliarde de lei.

„Suma totală este undeva până în 4 miliarde un efort țintit pe care guvernul va trebui să-l facă către persoanele vulnerabile”, a spus Grindeanu, precizând că sprijinul ar putea viza pensionarii, veteranii de război, foștii deținuți politici, persoanele cu dizabilități și mamele cu venituri reduse.

Printre măsurile analizate se numără plăți punctuale („one-off”), după modelul aplicat în 2025, precum și ajustări ale sprijinului acordat persoanelor cu dizabilități.

Vouchere pentru energie după liberalizarea pieței

O altă temă discutată este posibilitatea acordării de vouchere pentru energie după liberalizarea pieței, programată pentru aprilie.

E o discuție, nu e luată o decizie (…), ar trebui să avem grijă de cei cu venituri mici”, a spus Grindeanu.

Costul unei eventuale scheme de sprijin ar putea fi de 500–600 de milioane de lei, ceea ce ar ridica efortul total la aproximativ 4,2 miliarde lei.

„La un PIB de peste 2.000 de miliarde, acest efort nu e o problemă”, a subliniat Grindeanu.

„Guvernez nu doar pentru miliardari”

Grindeanu a insistat că măsurile sociale sunt necesare pentru reducerea inegalităților.

„Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari.”

El a recunoscut că inegalitățile s-au accentuat:

„Anul trecut, cei care au câștigat bine au câștigat și mai bine. Cei care au avut salarii mici au trăit și mai prost.”

Nu se vor tăia investițiile, dar ritmul ar putea încetini

În contextul dezbaterilor privind echilibrul bugetar, Grindeanu a respins ideea că sprijinul social ar reduce investițiile.

„Nu e adevărat… asta e o poveste pe care încearcă să o vândă unii”.