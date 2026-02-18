Prima pagină » Știrile zilei » Grindeanu, despre discuțiile cu Nicușor Dan: Președintele vrea să creștem ajutorul pentru Gaza. Legea femicidului, printre priorități

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele a vizat atât bugetul, cât și mai multe teme legislative sensibile, inclusiv legea privind femicidul și extinderea sprijinului umanitar acordat Fâșiei Gaza.
Mădălina Dinu
18 feb. 2026, 21:38, Politic

Discuțiile au avut loc într-un context politic tensionat, în care adoptarea bugetului depinde de susținerea măsurilor sociale cerute de social-democrați. Grindeanu a spus că atmosfera întâlnirii a fost una orientată spre soluții, contrar speculațiilor apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, pe lângă subiectele economice, șeful statului a cerut detalii despre proiecte legislative aflate în Parlament și despre măsuri umanitare externe.

„Și despre buget, și despre lucruri care nu țin de buget, dar despre partea legislativă. De exemplu, am discutat și avea o preocupare legată de legea aceasta și absolut necesară, care e pe parcurs parlamentar, femicidul, și a cerut amănunte lucrurile acestea.”

Ajutorul pentru Gaza ar putea fi extins

Grindeanu a afirmat că administrația prezidențială a propus creșterea sprijinului acordat civililor din Gaza, după operațiunile umanitare realizate deja de România.

„Ne-a informat, de exemplu, despre o dorință a administrației prezidențiale, și eu sunt absolut deschis la asta și ofer toată susținerea, să mărim ajutorul pe care România l-a dat în Gaza. Știți că noi am reușit să ne ocupăm de cam 120 de copii aduși în țară, care împreună cu însoțitorii undeva la 300 de persoane, și atunci e vorba de un angajament de a mări numărul acesta undeva până la 1.000. Președintele ne-a expus opinia administrației și am fost de acord”, a declarat președintele social-democrat.

Liderul PSD a precizat că discuțiile au vizat și deblocarea unor proiecte considerate întârziate.

„Chiar una care nu s-a potrivit deloc cu ceea ce a apărut în presă toată lumea. Preocupată de a rezolva lucruri și de a debloca anumite subiecte, anumite proiecte care par a fi fost blocate.”

PSD condiționează votul pe buget

În ceea ce privește adoptarea bugetului, Grindeanu a reafirmat că PSD își menține condiția privind introducerea unui pachet de protecție socială, invocând scăderea puterii de cumpărare.

„Evident. Și nu are nicio legătură cu ce ar fi trebuit să se întâmple să nu mai rămână. Puterea de cumpărare a românilor de când a venit acest guvern a scăzut, din care și PSD-ul face parte. Vă dau un exemplu. Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, suntem la 10%. În anul trecut, cel puțin din această perspectivă, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. Iar aceste lucruri se văd cel mai tare la cei cu venituri mici”, a afirmat Grindeanu.

Social-democrații susțin că măsurile propuse vizează în special pensionarii cu venituri reduse și continuarea mecanismelor de sprijin aplicate anterior.

„De aceea PSD-ul vine cu acest pachet care se adresează pensiilor mici. Avem acel sistem ON-OFF care a funcționat anul trecut, în 2025”, a conchis liderul PSD.

