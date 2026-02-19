Protest la Guvern. Minerii cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi

Protestul are loc între orele 13:00 și 17:00 și reunește angajați de la Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Hidroserv, Hidroelectrica și Valea Jiului. Sindicaliștii reclamă încălcarea contractelor de muncă și lipsa măsurilor de protecție.

„Sunt două mari probleme. Prima problemă este încălcarea contractului colectiv de muncă a minerilor și energeticienilor pe două drepturi fundamentale și dintotdeauna care au implicat diverse forme la activitatea respectivă. E vorba de tichetele de masă, care a fost masă caldă, pe care minerii o au din 1977 și este pentru activitatea extraordinar de grea în care se desfășoară activitatea, și al doilea drept care este încălcat contractului colectiv de muncă e legat de vouchere de vacanță”, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că în ședința de Guvern de joi, a inclus problema bonurilor de masă pentru angajații de la CE Oltenia.

„Vom adopta acest memorandum pentru ca oamenii de la Complexul Energetic Otenia să-și primească în continuare bonurile de masă și lucrăm la același mecanism pentru acele companii care își asumă ținte foarte clare de investiții, rezultate financiare, profitabilitate și automat avem nevoie, ca oamenii care lucrează, să fie foarte bine plătiți”, a mai spus ministrul Energiei.