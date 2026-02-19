Prima pagină » Politic » Ivan: Bonurile de masă pentru CE Oltenia, incluse în ședința de Guvern de astăzi

Ivan: Bonurile de masă pentru CE Oltenia, incluse în ședința de Guvern de astăzi

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat includerea pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi a memorandumului privind bonurile de masă pentru angajații Complexului Energetic Oltenia. Anunțul vine în contextul în care minerii și energeticienii vor protesta în fața Guvernului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 feb. 2026, 10:09, Politic

Guvernul se întrunește astăzi, la ora 11:00, având pe ordinea de zi o măsură urgentă pentru angajații din sectorul energetic, menită să deblocheze acordarea unor drepturi salariale.

„Am inclus în ședința de Guvern de astăzi (n.r. – joi) bonurile de masă pentru angajații CE Oltenia”, a transmis Ivan.

Oficialul a explicat că măsura face parte dintr-o strategie mai largă de condiționare a veniturilor de performanța companiilor:

„Vom adopta acest memorandum pentru ca oamenii de la Complexul Energetic Otenia să-și primească în continuare bonurile de masă și lucrăm la același mecanism pentru acele companii care își asumă ținte foarte clare de investiții, rezultate financiare, profitabilitate și automat avem nevoie, ca oamenii care lucrează, să fie foarte bine plătiți”, a mai spus ministrul Energiei.

Protestul minerilor

Ședința de Guvern coincide cu un protest organizat de sindicatele din energie în fața Palatului Victoria. Minerii și energeticienii din Valea Jiului și Oltenia, alături de colegi de la Cernavodă și Hidroelectrica, vor protesta la sediul Guvernului timp de patru ore, începând cu ora 13:00.

Nemulțumirile protestatarilor vizează neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă la Complexul Energetic Oltenia, dar și situația incertă a celor aproximativ 2000 de angajați pe perioadă determinată care nu beneficiază de protecție socială.

Totodată, sindicaliștii cer soluții pentru viitorul minelor Lupeni și Lonea. Aceștia avertizează asupra riscului de scumpire a energiei prin închiderea capacităților pe cărbune fără a pune în funcțiune alternative pe gaz sau nucleare la Turceni, Ișalnița și Cernavodă.

