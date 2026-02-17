Ivan, despre criza apei din Argeș; Hidroelectrica nu poate fi transformată în țap ispășitor doar pentru că este convenabil politic

„Am acceptat invitația la Ora Guvernului privind situația apei potabile din Curtea de Argeș, pentru că este normal să clarifici public ce ține de competența ta și ce nu, chiar și atunci când ești ținta unor atacuri politicianiste venite inclusiv din partea partenerilor de coaliție”, a transmis Ivan, marți, pe Facebook.

Ivan a subliniat că Ministerul Energiei nu gestionează regimul hidrologic și nu potabilizează apa, atribuții care revin companiei Apele Române.

Tot această instituție coordonează programul de golire al lacului de la Barajul Vidraru, proces început în urmă cu aproximativ zece ani și realizat cu toate avizele legale, inclusiv Acordul de Mediu emis de APM.

Barajul Vidraru și-a depășit durata de viață

Ministrul a insistat că lucrările la barajul Vidraru sunt necesare și nu pot fi evitate: „Lucrările de la Vidraru nu sunt opționale. Barajul este pus în funcțiune în 1966. Astăzi și-a depășit de două ori durata estimată de viață și este un obiectiv de importanță critică pentru Sistemul Energetic Național”.

Potrivit ministrului, Hidroelectrica și-a îndeplinit sarcinile. „Nu voi permite nimănui să transforme o companie strategică într-un țap ispășitor doar pentru că este convenabil politic. Când o companie lucrează profesionist, respectă legea și execută o investiție strategică, nu este corect să fie atacată doar pentru că unii caută capital electoral”.

Cauza directă a crizei apei potabile este infrastructura locală de tratare, pe care o consideră depășită tehnic, spune Ivan.

Situația de la Curtea de Argeș

„Întreaga criză de la Curtea de Argeș, care a pus zeci de mii de oameni într-o situație extrem de dificilă, are o cauză clară: lipsa investițiilor în stația locală de tratare a apei. O stație pusă în funcțiune în 1970. O infrastructură complet depășită. O capacitate de tratare care suportă niveluri de turbiditate incomparabil mai mici (50-60 NTU) decât cele pe care le pot gestiona stațiile moderne (1.000 NTU)”.

Invervenția companiei Hidroelectrica

Ministrul a enumerat și măsurile luate de Hidroelectrica pentru limitarea efectelor, inclusiv manevre hidrotehnice pentru decantarea apei, menținerea volumelor necesare alimentării populației, coordonarea cu autoritățile și operatorul local Aquaterm. Totodată, compania a redus și debitul de golice „cu 50%, în urma solicitărilor locale, de la 47 mc/s la circa 25 mc/s”.

„Așadar, Ministerul Energiei și Hidroelectrica și-au îndeplinit obligațiile. Concluzia mea după dezbaterea de ieri este una simplă: unii dintre colegii de la USR nu au întrebări și nu caută soluții. Au doar acuzații și convingeri politice”, a încheiat Ivan.