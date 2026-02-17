Proiect uriaș. Centre de date pentru IA, în valoare de 200 de miliarde de dolari, vor fi construite într-o singură țară

India și-a propus să atragă investiții de până la 200 de miliarde de dolari pentru centre de date în următorii ani, a declarat marți ministrul indian al electronicii și tehnologiei informației, citat de AP. India vrea să devină un lider în domeniul IA. De asemenea, investițiile aduc infrastructură de mare valoare și capital străin la o scară care poate accelera ambițiile Indiei de transformare digitală.

„Astăzi, India este văzută ca un partener de încredere în domeniul inteligenței artificiale pentru națiunile din Sudul Global care caută soluții deschise, accesibile și axate pe dezvoltare”, a declarat Ashwini Vaishnaw pentru Associated Press.

New Delhi găzduiește săptămâna aceasta un important Summit al Impactului Inteligenței Artificiale, la care participă cel puțin 20 de lideri globali și personalități din industria tehnologică.

În octombrie, Google a anunțat un plan de investiții de 15 miliarde de dolari în India în următorii cinci ani pentru a înființa primul său centru de inteligență artificială în țara din Asia de Sud. În urmă cu două luni, Microsoft a transmis că va face cea mai mare investiție din Asia, în valoare de 17,5 miliarde de dolari, pentru a dezvolta infrastructura cloud și de inteligență artificială a Indiei în următorii patru ani.

Și Amazon a promis investiții de 35 de miliarde de dolari în India până în 2030 pentru a-și extinde afacerea, vizând în special digitalizarea bazată pe inteligență artificială. Sumele menționate fac parte din investițiile de 200 de miliarde de dolari anunțate de New Delhi.

Proiectele Indiei privind centrele de date

Guvernul indian a anunțat recent o scutire de taxe pe termen lung pentru centrele de date, în speranța de a oferi predictibilitate.

Pe lângă investițiile în infrastructura specifică, India susține dezvoltarea de modele de IA locale, antrenate în limbile și tradițiile indiene.

De asemenea, India dorește să joace un rol mai important în modelarea modului în care IA este construită și implementată la nivel global. În plus, Guvernul pariază pe recalificarea forței sale de muncă, pe măsură ce cresc îngrijorările că IA ar putea afecta locurile de muncă.