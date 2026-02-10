India a confiscat trei petroliere, în prima acțiune împotriva „flotei fantomă”

Cele trei nave au fost reținute vineri, în apele din largul orașului Mumbai, de către Garda de Coastă, care a transmis într-o postare pe X că a „destructurat o rețea internațională de contrabandă cu petrol” și că vasele erau cunoscute pentru faptul că „își schimbau frecvent identitatea”, informează Bloomberg.

Este prima dată când New Delhi ia o astfel de măsură, potrivit unor surse familiarizate cu industria maritimă indiană, iar acțiunea vine în contextul în care SUA și Europa conduc un efort de înăsprire a măsurilor împotriva navelor care transportă petrol din țări sancționate.

Multe petroliere din „flota fantomă” au documente neconforme sau falsificate, înregistrări necorespunzătoare și întreținere deficitară, ceea ce crește riscurile de securitate și siguranță maritimă.

Confiscările au loc și în timp ce Washingtonul pune presiune pe New Delhi să înceteze achizițiile de țiței rusesc, în cadrul unui acord pentru reducerea tarifelor.

Garda de Coastă nu a dat numele navelor confiscate, dar a publicat fotografii care par să arate petrolierele Chiltern, Asphalt Star și Stellar Ruby, identificate pe MarineTraffic și confirmate de TankerTracker.com prin numerele IMO. Toate trei au fost sancționate anul trecut de SUA pentru legături cu comerțul iranian cu petrol.

Așa-numita „flotă fantomă” cuprinde circa 1.500 de petroliere folosite pentru a transporta, la nivel global, petrol din Rusia, Iran și Venezuela.