Analiză: Flota fantomă venezueleană va inunda Europa cu petroliere clandestine dacă planurile SUA în Venezuela reușesc

Lumea s-a obișnuit cu „efectul fluture”. Bătăile ușoare ale aripilor unui insect colorat într-un colț al lumii pot avea consecințe neprevăzute în altă parte. Metafora funcționează perfect în scena geopolitică complexă și pe piața energetică globală. Operațiunea rapidă a SUA de înlăturare a lui Nicolás Maduro din Venezuela va avea, printre altele, o consecință imediată: implicarea de facto a Washingtonului în gestionarea petrolului din țara caraibiană. Aceasta reprezintă un pas care ar trebui să sperie flota paralelă de petroliere fantomă, care au transportat clandestin „aurul negru” între așa-numiții „inamici apropiați” ai SUA (China, Iran, Rusia, Venezuela și până în Coreea de Nord), scrie El Economista.

Această posibilă dezbinare, deja vizibilă prin retrageri rapide de pe coasta venezueleană, poate crea o problemă semnificativă pentru Europa. Primele semne au apărut miercuri, când forțele americane au interceptat un petrolier cu pavilion rus în apele europene, între Islanda și Scoția. După tulburarea „cuibului” venezuelean, flota fantomă ar putea începe să inunde Europa, iar Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că a învățat lecțiile ultimilor ani.

Contextul este bine cunoscut. Țările nealiniate cu SUA și partenerii occidentali au folosit ani de zile petroliere „fantomă” pentru a comercializa petrolul fără a fi detectate de Washington. Aceste nave operează fără asigurare occidentală și adesea opresc sistemele de navigație pentru a evita radarul. De obicei, acestea și-au schimbat numele, navighează sub steag fals și ascund structuri societare complexe. Multe dintre aceste nave sunt vechi, peste 20 de ani, și prezintă riscuri majore de securitate, amplificate de operațiunile clandestine „ship to ship” (transferuri de combustibil între nave pe mare).

China, Iran și, în ultimii ani, Rusia, au folosit aceste petroliere pentru a ocoli sancțiunile americane. Venezuela chavistă a exportat secret petrol către China prin „spălătorii” din Malaysia, primind plata în yuani sau criptomonede, nu în dolari. Regimul lui Maduro a primit și nave cu combustibil rusesc, necesar pentru diluarea petrolului greu din Faja del Orinoco, permițând transportul și exportul, în special către China.

Flota fantomă din Caraibe ar putea migra până la Marea Baltică

Cu intervenția SUA, exporturile Venezuelei vor fi supravegheate, ceea ce ar pune capăt traficului flotei fantomă. De când trupele americane au ajuns în apropierea coastelor Venezuelei, mai multe petroliere s-au întors sau au fugit, inclusiv Bella 1 (sau Marinera), capturat recent de forțele americane după săptămâni de evadare.

Acest episod avertizează Europa: flota fantomă din Caraibe ar putea migra către Marea Baltică, zona controlată de Rusia. Robin Brooks, cercetător la Brookings Institution, avertiza înainte de captura Bella 1: „Există un puternic suprapunerii între navele rusești și flota fantomă din Venezuela și Marea Baltică. Dacă intervenția SUA reușește, aceste nave ar putea reveni în Baltica, crescând povara UE și Marii Britanii pentru a controla traficul”.

Rusia are un rol crescut în această flotă paralelă, amplificat de sancțiunile impuse după invazia Ucrainei. Apele baltice, canal de export crucial pentru Moscova, au devenit o zonă în care astfel de nave operează intens, fenomenul putând crește. Bruxelles și partenerii europeni trebuie să fie vigilenți; pachetele de sancțiuni anterioare nu au oprit flota fantomă, generând probleme majore autorităților.

Raportări recente arată dificultăți pentru autoritățile daneze și germane în controlul navelor fantomă, cu riscuri de daune de mediu și incidente, inclusiv utilizarea navelor ca platforme pentru drone, cum s-a întâmplat recent la Copenhaga. Franța a reușit să confiște eficient nava Boracay.

Marea Britanie a colaborat cu SUA pentru capturarea Bella 1. John Healey, secretar britanic al Apărării, a confirmat sprijinul logistic și aerian oferit operațiunii, subliniind necesitatea respectării sancțiunilor și protejării securității globale.

De la flota fantomă la flota Chevron

Chiar dacă rezultatele finale ale intervenției SUA în Venezuela sunt încă necunoscute, există semne că flota „legală” va înlocui cea clandestină. Chevron a început să trimită petroliere în Venezuela, devenind singurul exportator occidental de petrol după căderea lui Maduro.

Chevron se pregătește să exporte mai mult petrol decât luna precedentă, cu cel puțin 11 nave programate să ajungă la porturile José și Bajo Grande. Compania operează sub licență a Departamentului Trezoreriei SUA, gestionând aproape 25% din producția națională și livrând petrol către rafinăriile din Golful Mexic și Coasta de Est a SUA.

În timp ce Chevron extrage petrol, cel puțin 12 nave cu destinația Venezuela au fost respinse din cauza prezenței militare americane în Caraibe. Miercuri, SUA a confiscat petrolierul M/T Sophia. Unele nave fantomă au reușit să părăsească Venezuela după capturarea lui Maduro, estimativ între 4 și 16 nave.

Ajungerea celor 11 nave Chevron în ianuarie va reprezenta cel mai mare număr de la 12 nave în octombrie. Volumul total al acestor 11 petroliere este de 152.000 barili/zi, față de 123.000 barili/zi în decembrie. Prima navă, Ionic Anassa, a început deja încărcarea petrolului destinat rafinăriilor din SUA, inclusiv Valero Energy, Phillips 66 și Marathon Petroleum.

Această extragere ajută la reducerea surplusului cauzat de întârzierile în exporturi. Dacă Chevron nu extrage mai mult, PDVSA ar putea fi nevoită să închidă puțuri, iar producția ar putea scădea la 600.000 barili/zi luna următoare.

Trump mizează pe investițiile companiilor petroliere pentru relansarea producției venezuelene, după ani de corupție și neglijență, deși companiile vor acționa cu prudență. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai industriei petrolului. Exporturile venezuelene au atins nivelul minim în 17 luni în decembrie, în contextul blocadei navale americane menite să oprească comerțul ilegal de petrol.