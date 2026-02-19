Raport european: locuința a devenit lux, nu drept. Europa are o singură excepție pozitivă

Întrebarea a fost simplă: „Când credeți că veți putea cumpăra o locuință, dacă veți putea vreodată?”, conform Euronews.

În medie, 29% dintre respondenți au răspuns că nu vor putea cumpăra niciodată o locuință. Alți 15% spun că nu sunt interesați să o facă. Împreună, cele două categorii reprezintă 44% dintre europenii fără locuință proprie.

Germania și Austria, cele mai pesimiste. Cehia și Olanda, aproape la fel

Proporția celor care nu pot sau nu doresc să cumpere depășește jumătate în mai multe țări. Germania conduce detașat, cu 59%, urmată de Austria (54%), Cehia (54%), Țările de Jos (53%) și Elveția (52%). Italia și Malta se apropie de 49%, iar Polonia și Marea Britanie se situează la nivelul mediei europene de 44%.

Cel puțin unul din trei respondenți spune că nu va cumpăra niciodată o locuință în Slovenia (39%), Italia (35%), Malta (34%), Irlanda (33%), Polonia (33%) și Ungaria (33%).

De ce renunță europenii la visul unei locuințe proprii

„Creșterea economică lentă a încetinit creșterea veniturilor în multe zone din Europa, în timp ce prețurile imobiliare au continuat să crească”, explică Michael Polzler, CEO al RE/MAX Europe. Accesibilitatea rămâne o provocare majoră, în special pentru generațiile tinere, chiar și pe piețele cu șomaj redus.

În Germania și Austria, închirierea este o opțiune acceptată social și susținută de o legislație puternică în favoarea chiriașilor. Familiile simt mai puțină presiune să cumpere devreme, ceea ce explică procentele ridicate ale celor neinteresați de achiziție.

De ce nu cumpără europenii: mulțumiți, flexibili sau descurajați de prețuri

Dintre cei care nu doresc să cumpere, peste jumătate (53%) spun că sunt mulțumiți de situația actuală. Alți 21% nu vor angajamente pe termen lung ale proprietății, iar 19% consideră că locuințele sunt supraevaluate. Flexibilitatea contează și ea: 16% preferă să se poată muta oricând, fără să fie legați de un loc.

Turcia, singura excepție pozitivă din Europa

La polul opus se află Turcia, unde doar 18% dintre respondenți spun că nu pot sau nu doresc să cumpere o locuință. Deși țara se confruntă cu inflație și instabilitate financiară, proprietatea imobiliară este văzută ca principalul mijloc de conservare a valorii. Lituania urmează cu 28%.

Locuința, din vis social în strategie financiară

Polzler subliniază că rolul locuinței s-a schimbat profund în ultimele decenii. Pentru generațiile anterioare, a deține o casă era un obiectiv social. Astăzi este considerată din ce în ce mai mult o strategie financiară.

Potrivit Eurostat, aproape 70% dintre rezidenții UE dețin propria locuință, în timp ce restul de 30% locuiesc în chirie.