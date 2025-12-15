STUDIU: Circa 80% dintre români au case, dar nu și liniște: 60% dintre proprietari spun că nu se descurcă cu cheltuielile

Cu toate acestea, românii se confruntă cu o presiune ridicată a cheltuielilor pentru locuire: doar 40% dintre respondenți se declară confortabili cu aceste costuri, sub media europeană. În plus, 18% dintre gospodării au apelat la credite pentru a acoperi cheltuielile locative, peste media europeană de 13%.

Facturile la energie reprezintă un alt punct de presiune: doar 30% dintre români spun că se simt confortabili cu plata acestora, iar 22% afirmă că se află în dificultate, peste nivelurile din alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Studiul arată că România se poziționează în topul piețelor rezidențiale stabile: doar 14% dintre locuitori își propun să se mute în următoarele 12 luni, sub media europeană de 17% și similară piețelor mature, precum Cehia sau Slovenia.

Cu 83% dintre respondenți fiind proprietari – cel mai ridicat nivel de pe continent – piața locală continuă să fie definită de stabilitate, continuitate și un atașament puternic față de achiziție. Nivelul de satisfacție locativă, de 81%, depășește media europeană de 77% și confirmă faptul că, în ciuda presiunilor financiare, românii rămân în mare parte mulțumiți de locuințele lor.

În ciuda presiunii financiare, satisfacția generală rămâne ridicată: doar 19% dintre români sunt nemulțumiți de situația lor locativă. Principalele motive invocate sunt lipsa spațiului (36%) și facilitățile învechite (28%), în timp ce prețul locuinței este menționat mai rar ca sursă de nemulțumire comparativ cu Europa (20% în România versus 34% în Europa), ceea ce indică o percepție mai favorabilă asupra valorii locuinței.

Tendințe în comportamentul românilor

Pentru cei care se gândesc la o mutare, criteriile funcționale sunt cele mai importante: 37% urmăresc obținerea unui spațiu mai mare, 23% caută zone cu standarde mai bune, iar 16% doresc reducerea cheltuielilor pentru locuință. Această orientare spre calitate și confort se regăsește și la nivel european, unde locuințele mai bine adaptate nevoilor familiilor rămân principalul motiv pentru relocare.

Raportul subliniază și optimismul ridicat privind accesul la proprietate: 63% dintre românii care nu dețin încă o locuință cred că vor reuși să cumpere, peste media europeană de 56%. Principalele căi percepute pentru a ajunge la achiziție sunt îmbunătățirea veniturilor (50%) și achiziția împreună cu un partener (28%), iar durata medie de rambursare a unui credit ipotecar, estimată la 14 ani, rămâne sub media europeană de 15 ani.

„Studiul ne reconfirmă tendințele înregistrate de birourile noastre pe piața locală: stabilitatea rămâne un element definitoriu, iar interesul pentru locuințe de calitate, adaptate nevoilor actuale, continuă să crească. Românii sunt mai atenți la modul în care își gestionează bugetele și prioritizează tot mai mult confortul, eficiența și valoarea reală a locuinței. Toate aceste evoluții indică o maturizare constantă a pieței, care va continua să se contureze în 2026 și în anii următori”, a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

Studiul European Housing Trend Report 2025 se bazează pe un sondaj pan-european realizat în august 2025 de Opinium Research, pe un eșantion de peste 21.000 de adulți din 23 de țări: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Elveția, Turcia, Franța, Germania și Marea Britanie. Eșantionul este reprezentativ la nivel național în fiecare piață. Toate datele reflectă percepțiile și situațiile raportate de respondenți în perioada colectării datelor.