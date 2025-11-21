Ilie Bolojan reclamă că în România sunt multe spitale pentru angajați, nu pentru pacienți: „Se extinde plaja de medicamente generice”

„Avem în România multe spitale care sunt în situația în care peste 90% din bugetul pe care îl primesc este dedicat salariilor. Vă rog să vă gândiți că în cazul în care aproape toți banii pe care îi ia un spital se duc pe salarii, cât mai rămâne pentru medicamente, pentru a combate infecțiile nosocomiale, pentru dotări cu aparatură, pentru analize, pentru alte lucruri care țin într-adevăr de calitatea serviciilor medicale”, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, norma de personal este la nivelul minim, ca să fie cât mai mulți angajați și se constată, cel mai rău, că nu există servicii.

„Dar datorită modalității de finanțare, primim bani ficși pentru cheltuieli de personal, fără ca acești bani, 60-70% să fie legați de serviciile medicale care le prestăm. Și cred că aici trebuie intervenit, pentru că acest tip de spitale, din păcate așa, ca să simplific, nu sunt pentru pacienți, ci sunt pentru angajați”, reclamă Bolojan.

Bolojan salută extinderea listei de medicamente generice compensate

Acesta salută ce a făcut Ministerul Sănătății săptămâna asta, prin promovarea unei hotărâri de guvern prin care se extinde numărul de molecule, de medicamente generice, pe care pacienți le pot accesa. Acest fapt vine nu doar să mărească plaja de medicamente pe care o pot accesa pacienții, dar vine să ne reducă cheltuielile.

„Pentru că gândiți-vă că ne-au crescut în ultimii ani cheltuiele cu medicamentele în România în fiecare an cu niște sume care nu sunt compensate de realitatea, de calitatea tratamentelor și așa mai departe. Asta pentru că suntem debalansați, iar ponderea medicamentelor inovative, cele de ultimă generație, care sunt mult mai scumpe – 30%, 40%, 50% decât cele generice – este mult mai mare Această hotărâre vine în subsidiar să scadă și cheltuielile pentru medicamente și asta înseamnă că cu același buget vom putea să oferim mai multe servicii medicale pacienților din România. Asta înseamnă să ne controlăm cheltuielile peste tot”, afirmă Ilie Bolojan.

Premierul mai spune că singura formulă pe care o putem avea pentru a ține echilibrele bugetare și pentru a avea o economie stabilă în România în anul următor ține de aceste două aspecte: să fie scăzute cheltuielile și să fie accesate fondurile europene.

„Cel mai mare sprijin pe care îl putem da economiei românești, cel mai mare pachet imediat de sprijin, este accesarea celor 10 miliarde de euro care reprezintă componenta din PNRR pe care trebuie să o accesăm până în luna august anul viitor”, a mai spus Bolojan.