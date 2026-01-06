Prima pagină » Politic » Nicușor Dan spune când vor avea loc consultările cu magistrații și referendum intern, după dezvăluirile Recorder despre justiție

Nicușor Dan spune când vor avea loc consultările cu magistrații și referendum intern, după dezvăluirile Recorder despre justiție

Nicușor Dan a declarat, la Paris, că va continua consultările cu magistrații și va organiza un referendum de tip consultativ în interiorul sistemului judiciar, în contextul tensiunilor apărute după investigația Recorder care a readus în prim-plan problemele din justiție și modul de funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii.
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina
Nicușor Dan, poziție fermă despre Venezuela și Groenlanda. Ce spune despre NATO și Statele Unite
Nicușor Dan, poziție fermă despre Venezuela și Groenlanda. Ce spune despre NATO și Statele Unite
Mădălina Dinu
06 ian. 2026, 21:53, Politic

Documentarul Recorder a generat un val de reacții în rândul judecătorilor și procurorilor, mulți dintre aceștia semnalând presiuni, disfuncționalități instituționale și lipsa unor mecanisme reale de dialog. În acest context, mai mulți magistrați au solicitat discuții directe cu președintele României.

Referindu-se la aceste solicitări, Nicușor Dan a explicat că întâlnirile vor avea loc în cursul lunii ianuarie.

„Pe magistratură, în prima parte a întrebării, mai sunt cam 30 de persoane care și-au exprimat intenția de a veni la o discuție și cărora le-am spus că ne vom întâlni în ianuarie. O să facem asta, adică o să-i contactăm pe rând și o să vedem când putem să ne întâlnim cu ei.”

Șeful statului a confirmat și organizarea referendumului intern despre care vorbise anterior, precizând că este vorba despre o consultare în interiorul sistemului judiciar, nu despre un referendum național.

„În ceea ce privește acele referendumuri în consultare despre care vorbeați, am spus că le facem și le facem în acest mod. O să stabilim detaliile chiar în aceste zile de început de an și, probabil, în cursul lunii ianuarie le vom organiza.”

Întrebat dacă ia în calcul participarea la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, Nicușor Dan a spus că acest lucru este posibil, dar că așteaptă mai întâi date suplimentare.

„O să vedeți. O să mergem la o ședință a CSM, dar aștept niște date înainte de a face acest lucru”, a conchis președintele.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor