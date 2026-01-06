Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina

„În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat și deci ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina, suport logistic, pregătire pentru militari ucrainieni în România sau în alte țări europene în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare”, a precizat președintele României, în declarațiile de presă susținute la Paris.

Șeful statului a subliniat că documentul rezultat în urma reuniunii nu va fi „o simplă declarație de intenție”, iar fiecare stat participant va trebui să își asume formal obligațiile.

„Și pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente deci în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea desfășurată la Paris, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina și rolului „Coaliției de Voință” în monitorizarea unui eventual acord de pace.