Magistrații îi explică președintelui României în ce bază legală fac acest demers și spun că este de competența constituțională a Președintelui, atât pe criterii de oportunitate, cât și de legalitate, să coreleze legislația națională, cu tratatele internaționale și cu jurisprudența CJUE.

„Potrivit jurisprudenţei CJUE, trebuie lăsată neaplicată, dacă este necesar, din oficiu, orice reglementare sau practică națională, care este contrară unei dispoziții de drept al Uniunii care are efect direct, fără a trebui să solicite sau să aștepte eliminarea prealabilă a acestei reglementări sau practici naționale pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituțional. (…) Subliniem că măsurile legislative naționale privind statutul magistraților – inclusiv cele referitoare la remunerație, vârstă de pensionare și regimul pensiilor – intră în domeniul de aplicare al Dreptului Uniunii Europene, atunci când sunt de natură să afecteze independența judecătorilor chemați să se pronunțe asupra unor chestiuni legate de aplicarea sau interpretarea dreptului Uniunii. Magistrații români sunt chemați zilnic să aplice dreptul Uniunii, conferind astfel relevanță directă exigențelor de independență prevăzute de articolul 19 TUE”, arată judecătorii.

Guvernul României a inventat 3 categorii de pensionari magistrați

Magistrații îi explică lui Nicușor Dan modificările aduse de reforma pensiilor speciale pe care a insistat premierul Ilie Bolojan, susțin că proiectul de lege modifică substanțial statutul magistraților în ceea ce privește regimul pensiilor și detaliază cum premierul a inventat mai multe regimuri de pensionare pentru magistrați.

Șefii Curților de Apel explică faptul că acum există mai multe categorii de pensionari magistrați:

Magistraţi pensionaţi sau care îndeplineau condiţiile de pensionare anterior intrării în vigoare a Legii nr.282/2023 (condiţii menţinute în perioada 2004-2023). La ei cuantumul pensiei de serviciu este de cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Magistraţi pensionaţi sau care au îndeplinit condiţiile de pensionare anterior intrări în vigoare a acestui proiect de lege, în condiţiile statuate de modificările aduse prin Legea nr. 282/2023. La aceștia, pensia de serviciu este în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi asporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

* Magistraţi pensionaţi în condiţiile prevăzute în proiectul de lege.

„Or, rezultă că, urmare a diminuării cu 30% a cuantumului pensiei de serviciu, corelată, cu necesitatea de a realiza un stagiu de vechime mult mai mare decât cel prevăzut de legea în vigoare,la care se adaugă eliminarea actualizării pensiei de serviciu în raport de indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru magistraţii în funcţie, aflaţi în condiţii identice de vechime/grad şi pierderea bonificaţiei de 1% pentru anii suplimentari care depăşesc vechimea de 25 de ani, noul cuantum al pensiei de serviciu nu poate fi considerat, sub nicio formă, ca fiind apropiat/asemănător de ultimul venit din timpul activităţii.

În realitate, aplicarea dispozițiilor legii menționate va determina, în fapt, eliminarea pensiei de serviciu în condițiile în care pensia contributivă este aproximativ egală cu pensia de serviciu a magistraţiilor obţinută în conformitate cu prevederile proiectului de lege”, arată magistrații.

El mai arată că nici prin prisma cuantumului pensiei de serviciu – prin raportare la beneficiarii principali – militarii și polițiștii – nici așa nu se justifică discriminarea magistraților în raport cu celelalte categorii profesionale.

Pensia de serviciu a unui procuror DNA, mai mică decât cea a unui polițist DNA

„Pensiile de serviciu ale magistraților devin mult mai mici decât pensiile de serviciu ale ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”, dezvăluie magistrații, prin memoriu.

Aceeași situație a dezvăluit-o în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, și judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al CSM.

Totul conturează o încălcare flagrantă a independenței justiției dar și o discriminare între magistrați și ceilalți beneficiari de pensii speciale, spun ei.

Ca atare, șefii celor 16 curți de Apel din România îi cer lui Nicușor Dan să fie ancorat în realitate, să respecte criteriile de legalitate, de armonizare a legislației interne cu cea europeană și cu tratatele/ jurisprudența CEDO și să trimită legea lui Ilie Bolojan la reexaminare Parlamentului României.