Italia organizează un referendum pentru a separa carierele judecătorilor de cele ale procurorilor

Modificările propuse ar trebui să separe carierele judecătorilor și procurorilor și să pună capăt sistemului actual în care ambele instituții au un singur examen de admitere, funcționează în cadrul aceleiași direcții de carieră și își pot schimba funcțiile la începutul vieții profesionale, arată agenția de presă.

Care sunt noile propuneri?

Conform reformei propuse, procurorii și judecătorii ar urma de la început două cariere distincte, fără posibilitatea de a se muta dintr-o profesie în alta. Măsurile prevăd și divizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în două organisme independente: unul pentru judecători și unul pentru procurori. Regulile de selecție ale membrilor s-ar schimba, introducându-se utilizarea tragerii la sorți. În plus, reforma creează o nouă Înaltă Curte Disciplinară care să soluționeze cazurile de abatere disciplinară.

Care este miza?

Guvernele succesive au discutat despre separarea carierelor judiciare încă de la sfârșitul anilor 1980, însă dezbaterea a fost întotdeauna încurcată de o dezbatere politică puternică, care în final a împiedicat schimbarea.

Susținătorii modificărilor că reforma va moderniza sistemul și va alinia mai bine Italia cu alte democrații, precum Franța și Germania, consolidând imparțialitatea în cadrul sistemului judiciar prin reducerea legăturilor dintre judecători și procurori.

Guvernul afirmă că introducerea unei metode de selecție aleatorie pentru membrii noilor organisme ale CSM va îngreuna câștigarea de teren în cadrul sistemului judiciar de către facțiunile influente, adesea cu afilieri politice.

Aceștia spun că instanța disciplinară va facilita tragerea la răspundere a procurorilor și judecătorilor pentru orice abatere disciplinară.

Criticii reformei spun că reforma va slăbi independența sistemului judiciar, facilitând impunerea controlului asupra procurorilor de către guvern și decizia privind anchetele pe care ar trebui să le desfășoare. Aceștia adaugă că alegerea membrilor CSM prin tragere la sorți riscă să reducă calitatea sau motivația celor selectați.

De ce este nevoie de referendum?

Reforma a fost deja aprobată de ambele camere ale Parlamentului de două ori, așa cum este necesar în cazul modificărilor constituționale. Cu toate acestea, un referendum este necesar prin lege dacă nu se obține o majoritate de două treimi în Parlament. Guvernul lui Meloni nu a reușit să strângă majoritatea necesară de două treimi, așa că a fost forțat să supună măsura alegătorilor, prin vot.

Acest tip de referendum, în Italia, nu necesită niciun fel de cvorum. Un vot „Da” ar pune în aplicare modificările; un vot „Nu” ar lăsa sistemul actual în vigoare.

Cine va câștiga, potrivit sondajelor?

Tabăra „Da” a fost lider până anul trecut, dar un sondaj recent realizat de ziarul Corriere della Sera a arătat că cele două tabere erau la egalitate, prezența la vot fiind considerată crucială.

O rată ridicată de abținere este probabil să-i ajute pe oponenții reformei. Acest lucru este o preocupare pentru Meloni, deoarece alegătorii de centru-dreapta au fost în mod tradițional mai puțin motivați să voteze în referendumuri.