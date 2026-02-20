Bogdan Mateescu, la OFF The Record: „Problema accesului la ECRIS este una falsă”

Fostul președinte al CSM, Bogdan Mateescu, a fost invitat la emisiunea „OFF The Record” realizată de Sorina Matei, unde a abordat mai multe teme sensibile din justiție, inclusiv accesul magistraților la sistemul ECRIS.

Accesul la ECRIS, „o falsă problemă”

Un punct central al discuției a vizat nemulțumirile exprimate public de unii magistrați privind limitarea accesului la ECRIS. Mateescu a respins ideea că noile reguli ar îngreuna activitatea judecătorilor sau procurorilor, calificând dezbaterea drept „o falsă problemă”.

„Hai să vedem câte sesizări au avut parchetele pornind de la accesul lor la ECRIS-ul instanțelor. Eu vă spun că zero. Asta e o falsă problemă.”

El a susținut că judecătorii au acces la dosarele și secțiile în care își desfășoară activitatea, precum și la instanțele din circumscripție pentru soluționarea căilor de atac. În același timp, a subliniat că Parchetele dispun de propriul sistem ECRIS, iar instanțele nu au acces la cel al Ministerului Public.

„Judecătorii au acces la secțiile lor. Cel puțin la mine în instanță, au acces la secțiile unde funcționează și la instanțele circumscripției ca să preluăm dosarele în căile de atac la secțiile corespunzătoare. Înțeleg că existau unele instanțe care aveau acces nelimitat la procurori la ECRIS. Doar în citire. Procurorii puteau să urmărească din timp, eventual când se încarcă, o hotărâre judecătorească.

Erau niște probleme de legalitate pe care înțeleg, dacă îmi amintesc bine, că secția pentru judecători a tranșat-o. Nu e ok. Nu înțelegem de ce să ai totuși acces nelimitat la instanțe în condiții în care avocatul părții din dosar are acces doar la dosarul lui și nu mai electronic.

ECRIS are și Parchetul. Parchetele au ECRIS. Instanțele nu au acces la ECRIS-ul Parchetului.”

Mateescu a amintit că, în perioada în care a coordonat proiectul ECRIS 5, nu au existat solicitări privind interconectarea completă a sistemelor. Potrivit acestuia, accesul nelimitat ar ridica probleme de legalitate și ar afecta principiul egalității armelor, în condițiile în care avocații au acces doar la propriile dosare.

„Niciodată nu s-a pus problema că ECRIS-ul Parcheturilor 5 să aibă acces la ECRIS-ul Instanțelor. Cel puțin în anul în care eu am fost manager de proiect.

Problema asta a apărut așa dintr-o dată că ca să ne mai plângem puțin și să mai adâncim puțin că suntem terorizați și că, uite, ni se îngreunează munca, în realitate nu este o problemă.”

În final, fostul președinte al CSM a sugerat că unele controverse din spațiul public pot avea și alte explicații, fără a detalia, dar a reiterat că dezbaterea privind ECRIS ar trebui închisă.

„ Într-adevăr, au mai fost și niște scurgeri în presă. Putem să ne gândim și că și din cauza accesului s-au întâmplat anumite scurgeri în presă din litigile părților uneori confidențiale. Judecători au acces la ECRIS-ul lor, judecătorii din secția civilă în secția civilă, din secția penală în secția penală.

Procurorii au acces la ECRIS-ul lor ca modalitate de evidență activității. S-a gândit un raport între Ministerul Justiției și CSM-ul, se dă o listă cu utilizatori. Este o falsă problemă.

Procurorii de bună credință știu foarte bine că o dezbatem doar pentru anumite elemente apărute singular în spațiu public. Ar trebui închisă pentru că judecătorii și procurorii ne raportăm de fiecare dată dacă se plâng.

Tot am vorbit de depășirea unor limite din partea judecătorilor sau procurorilor în exprimare.

Dacă tot s-au depășit limitele, mi-ar fi plăcut și niște explicații în legătură cu anumite coincidențe din activitatea unor judecători care critică tot felul de măsuri. Legate de măsuri coincidentale, da? Sau coincidențe în legătură cu respingeri de acte sau la momente critique pentru prima oară în carieră. Nu vreau să verbalizez mai mult.”