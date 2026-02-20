Prima pagină » Justiţie » Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”

Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, despre costul uman al suprasolicitării din sistemul judiciar. A spus că mulți dintre colegii săi nu apucă să se bucure de pensie.
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 13:57, Justiţie

„Mulți judecători nu ajung la vârsta aceea să se bucure de pensie sau se sting, din cauza stresului și suprasolicitării, la o lună, două după ea”, a spus Mateescu.

Referitor la volumul de muncă, fostul șef CSM a dat un exemplu concret: la Judecătoria Strehaia, din șase judecători a rămas unul singur. „Cât poate să ducă omul acela? Dosare în civil, în penal, în minor și familie. Cât poți împinge limitele?”.

Întrebat câți judecători ar putea pleca din sistem după reducerea pensiilor, Mateescu a spus că speră că niciunul, dar a recunoscut că starea de spirit este îngrijorătoare. „Sunt foarte demotivați colegii. Îmi spun: ”.

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii a descris și presiunea socială la care sunt supuși judecătorii în afara serviciului. A dat exemplul unei colege interpelate agresiv de vecini la intrarea în bloc, seara, după serviciu. „Ce cauți la ora asta acasă? Era 6 seara, era în concediu. Așa am ajuns ca societate”, a comentat el.

„Cu astfel de atitudini bazate pe ură și pe categorie socială, asta este România pe care o clădim?”, a întrebat retoric Mateescu.

