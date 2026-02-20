Prima pagină » Social » Un tânăr din Sibiu a furat o mașină în ajunul Revelionului și s-a plimbat două luni până să fie prins

Un tânăr din Sibiu a furat o mașină în ajunul Revelionului și s-a plimbat două luni până să fie prins

Un tânăr de 26 de ani a furat o mașină parcată pe o stradă din Sibiu în ajunul Anului Nou și s-a plimbat cu ea timp de aproape două luni. El a fost prins în trafic de polițiștii sibieni și reținut. Tânărul nu avea nici permis de conducere.
Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”
Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”
Judecătorul Mateescu: „Jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”
Judecătorul Mateescu: „Jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”
Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul prins
Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul prins
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Laura Buciu
20 feb. 2026, 13:19, Social

Furtul s-a produs în 30 decembrie 2025. Un sibian a anunțat Poliția Sibiu că între orele 16:00-18:30, persoane necunoscute i-au furat mașina parcată pe o stradă din municipiul Sibiu.

În urma cercetărilor, în 19 februarie 2026, în jurul orei 12:50, autoturismul a fost depistat în trafic în municipiul Sibiu, de către polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale și Biroului Rutier Sibiu. Aceștia au urmărit mașina în trafic până la intersecția străzilor Europa Unită și Munchen, unde șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ieșit în afara drumului.

Șoferul, un sibian de 26 de ani, a fost imobilizat de către polițiști, împreună cu ceilalți trei pasageri, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că autoturismul condus de tânărul de 26 de ani este cel sustras în 30 decembrie, dar avea aplicate numere false de înmatriculare la momentul depistării în trafic.

Totodată, s-a stabilit faptul că tânărul de 26 de ani nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Zodia din horoscopul chinezesc „lovită” de provocări în 2026. Va avea parte de cele mai mari dezamăgiri în Anul Calului de Foc
CSID
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor