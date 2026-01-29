Mașina și avionul viitorului: Senzori uimitori detectează pericolul invizibil înainte de tragedie. VIDEO

Gheața de pe drumuri provoacă aproximativ 20% din accidentele auto cauzate de condițiile meteorologice în fiecare an. Acumularea de gheață pe avioane provoacă aproximativ 10% din toate accidentele mortale ale transportatorilor aerieni.

Un zbor al companiei aeriene braziliene Voepass Linhas Aéreas s-a prăbușit în apropiere de São Paulo pe 9 august 2024. Sistemele de dezghețare ale avionului au cedat, potrivit Aviation Safety Network. Toți ocupanții au murit.

Un zbor Air France s-a prăbușit în Oceanul Atlantic pe 1 iunie 2009. Gheața a blocat sondele care măsoară viteza avionului. Și în acest caz, toți ocupanții au murit.

„În fiecare an, tot mai multe persoane călătoresc cu avionul și există o presiune tot mai mare pentru a zbura în toate condițiile meteorologice”, a declarat Nilton Renno, profesor la Universitatea din Michigan. El a condus dezvoltarea tehnologiei, cu sprijinul Fundației Naționale pentru Știință.

Doi senzori complementari – microunde și laser

Echipa lui Renno a testat sistemul format din doi senzori complementari într-un avion cu un singur motor. Au folosit și un avion de afaceri ușor echipat cu instrumente științifice pentru efectuarea măsurătorilor de referință.

Rezultatele experimentelor sunt descrise în revista Nature Scientific Reports. Un senzor este amplasat la nivelul avionului, utilizând microunde pentru a detecta formarea gheții pe suprafața acestuia.

Al doilea senzor utilizează lasere pentru a detecta ploaia înghețată și picăturile mari de apă din nori. Avertizează piloții în avans cu privire la pericol. Acest senzor ar putea funcționa și în mașini și camioane, detectând gheața de pe drumuri.

De la Marte la siguranța avioanelor

Dezvoltarea senzorului cu microunde a început după misiunea Phoenix Lander, care a găsit dovezi ale existenței apei lichide pe Marte. Renno dorea ca misiunile viitoare să măsoare cantitatea de umiditate din soluri și să diferențieze apa de gheață.

Renno, care este și pilot, a început să se gândească la modul în care ar putea ajuta piloții. Într-o iarnă, și-a găsit avionul personal acoperit de gheață. Știind că nu poate zbura în siguranță, s-a dus acasă și a căutat soluții.

„Înghețarea avioanelor este o problemă mondială care poate apărea în orice moment al anului, la aeronave de toate dimensiunile”, a spus Renno.

„Mi-am dat seama că era o problemă la care puteam contribui, datorită experienței mele atât ca pilot, cât și ca om de știință atmosferic”.

Superioritate față de tehnologia actuală

În prezent, avioanele detectează gheața cu ajutorul a două tipuri de sonde care ies din avion. Deoarece acestea se extind deasupra suprafeței, nu oferă informații despre ceea ce se află pe avion.

Aplicații pentru mașini – detectarea gheții

Laserele ar putea avertiza șoferii cu privire la gheața neagră înainte ca aceștia să înceapă să derapeze. Poate declanșa sistemele automate de siguranță ale mașinii.

Reducerea vitezei cu 4-9 mile pe oră poate reduce riscul de vătămări grave în timpul accidentelor de mașină cu jumătate, arată cercetările.

„Puteți salva multe vieți doar prin reducerea vitezei atunci când detectați o șosea alunecoasă în față”, a spus Renno.

Dispozitivul a fost construit și dezvoltat parțial la U-M Space Physics Research Laboratory.

Un start-up al Universității din Michigan, a dezvoltat senzorul optic și a licențiat tehnologia.

Tehnologia promite să revoluționeze siguranța în transporturi, atât în aer, cât și pe șosele.