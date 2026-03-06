Criză aeriană: Zboruri franceze și israeliene forțate să se întoarcă din cauza atacurilor cu rachete

Un zbor charter Air France, organizat de guvernul francez pentru a readuce cetățeni francezi din Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să revină joi din cauza tirurilor de rachete în zonă, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, notează The Times of Israel.

„Această situație reflectă instabilitatea din regiune și complexitatea operațiunilor de repatriere”, a declarat Philippe Tabarot.

Franța a demarat miercuri zborurile de repatriere, în timp ce guvernele se grăbesc să aducă acasă zeci de mii de cetățeni blocați de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care se intensifică.

De asemenea, joi, pasagerii unui avion de pe aeroportul Ben Gurion din Israel au fost evacuați după ce sirenele au sunat din cauza unui baraj de rachete iraniene. Procedurile de urgență au fost activate pe principalul aeroport internațional al Israelului, pe măsură ce tensiunile dintre Iran și Israel au escaladat.

Luni, pe 2 martie, compania aeriană israeliană El Al a declarat că se pregătește să opereze zboruri din 22 de destinații din Europa, SUA și Asia pentru a readuce zeci de mii de israelieni blocați în străinătate, odată ce spațiul aerian al țării va fi redeschis treptat săptămâna viitoare, scrie The Times of Israel.

Ministrul Transporturilor israelian, Miri Regev, a declarat luni că autoritățile aviatice pregătesc redeschiderea spațiului aerian în mod eșalonat, în funcție de evoluțiile de securitate.

„L-am însărcinat pe șeful Autorității Aviației Civile, Shmuel Zakay, să se întâlnească cu companiile aeriene israeliene, astfel încât acestea să fie pregătite pentru deschiderea cerului în mod eșalonat începând de săptămâna viitoare. Toate acestea, desigur, în conformitate cu evoluțiile din domeniul securității”, a declarat Miri Regev.

Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, principala poartă internațională a Israelului, a fost închis pentru plecări și sosiri de sâmbătă, după ce Israelul și SUA au lansat un atac militar major asupra Iranului, iar Republica Islamică a răspuns cu tiruri de rachete.

Închiderea spațiului aerian a lăsat peste 150.000 de israelieni blocați în străinătate.

Odată cu redeschiderea treptată a spațiului aerian, El Al intenționează să aducă israelieni din New York, Miami și Los Angeles, în SUA, și din Bangkok și Phuket, în Asia de Sud-Est.

În Europa, zborurile vor fi operate din Larnaca, Atena, Roma, Milano, Paris, Budapesta, Tbilisi, Sofia, Varșovia, București, Madrid, Londra, Barcelona, Geneva, Amsterdam, München și Zurich.