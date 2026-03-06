Polonia reduce treptat sprijinul pentru refugiații ucraineni

Polonia a implementat joi o lege care limitează beneficiile sociale pentru refugiații ucraineni, la peste patru ani de la începutul invaziei rusești, scrie Kyiv Post.

Măsura a fost adoptată la sfârșitul lunii ianuarie și are ca scop eliminarea progresivă a asistenței, prin impunerea unor restricții privind beneficiile sociale, accesul la servicii medicale, dreptul de ședere și educație pentru refugiații veniți după 2022.

Conform noii legi, „beneficiile speciale de asistență medicală vor fi acordate doar minorilor, persoanelor care lucrează, victimelor torturii sau violurilor și grupurilor vulnerabile care locuiesc în locuințe colective.”

Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului pro-european al Poloniei, a explicat că „după patru ani, situația este mai stabilă” și că „aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate treptat și putem trece de la soluții temporare la unele sistemice.”

Sprijinul pentru locuință și hrană se va aplica doar grupurilor considerate deosebit de vulnerabile.

Pentru elevii ucraineni din școlile poloneze, finanțarea pentru transport gratuit, ajutor material și lecții suplimentare de limba poloneză va continua doar până la sfârșitul anului universitar.

Refugiații vor păstra statutul de protecție în Polonia cel puțin până în martie anul viitor.

Un sondaj din ianuarie al Centrului pentru Cercetarea Opiniei Publice arată că doar 48% dintre polonezi aprobă sprijinul pentru refugiați, iar 46% se opun. „Acesta este cel mai scăzut nivel de sprijin de la anexarea Crimeii în 2014”, este menționat în raport.

Președintele Karol Nawrocki a spus că nu va semna legi privind asistența specială pentru ucraineni. El a declarat într-o conferință de presă că „polonezii simt… că efortul nostru, asistența noastră multifațetată acordată Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă nu a fost apreciată sau înțeleasă în mod corespunzător.”