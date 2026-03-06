Prima pagină » Știri externe » Polonia reduce treptat sprijinul pentru refugiații ucraineni

Polonia reduce treptat sprijinul pentru refugiații ucraineni

Polonia a anunțat joi că reduce treptat ajutorul pentru refugiații ucraineni, menținând sprijin doar pentru cei mai vulnerabili.
Polonia reduce treptat sprijinul pentru refugiații ucraineni
Nițu Maria
06 mart. 2026, 03:39, Social

Polonia a implementat joi o lege care limitează beneficiile sociale pentru refugiații ucraineni, la peste patru ani de la începutul invaziei rusești, scrie Kyiv Post.

Măsura a fost adoptată la sfârșitul lunii ianuarie și are ca scop eliminarea progresivă a asistenței, prin impunerea unor restricții privind beneficiile sociale, accesul la servicii medicale, dreptul de ședere și educație pentru refugiații veniți după 2022.

Conform noii legi, „beneficiile speciale de asistență medicală vor fi acordate doar minorilor, persoanelor care lucrează, victimelor torturii sau violurilor și grupurilor vulnerabile care locuiesc în locuințe colective.”

Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului pro-european al Poloniei, a explicat că „după patru ani, situația este mai stabilă” și că „aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate treptat și putem trece de la soluții temporare la unele sistemice.”

Sprijinul pentru locuință și hrană se va aplica doar grupurilor considerate deosebit de vulnerabile.

Pentru elevii ucraineni din școlile poloneze, finanțarea pentru transport gratuit, ajutor material și lecții suplimentare de limba poloneză va continua doar până la sfârșitul anului universitar.

Refugiații vor păstra statutul de protecție în Polonia cel puțin până în martie anul viitor.

Un sondaj din ianuarie al Centrului pentru Cercetarea Opiniei Publice arată că doar 48% dintre polonezi aprobă sprijinul pentru refugiați, iar 46% se opun. „Acesta este cel mai scăzut nivel de sprijin de la anexarea Crimeii în 2014”, este menționat în raport.

Președintele Karol Nawrocki a spus că nu va semna legi privind asistența specială pentru ucraineni. El a declarat într-o conferință de presă că „polonezii simt… că efortul nostru, asistența noastră multifațetată acordată Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă nu a fost apreciată sau înțeleasă în mod corespunzător.”

Au apărut totuși și critici, mai ales din rândul organizațiilor pentru drepturile omului.

Purtătoarea de cuvânt a filialei poloneze a Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați a avertizat că „anul 2025 a fost cel mai mortal pentru civilii din Ucraina de la începutul invaziei la scară largă” și că „niciuna dintre zonele Ucrainei nu este sigură, iar 10,8 milioane de oameni încă au nevoie de asistență umanitară.”

Ministerul de Interne polonez a raportat că, între februarie 2022 și decembrie 2024, aproximativ 1,6 milioane de ucraineni, majoritatea femei și copii, au găsit adăpost în Polonia.

În același timp, forța de muncă ucraineană a contribuit cu 2,7% din PIB-ul Poloniei în 2024, depășind contribuția totală a țării la ajutorul umanitar, potrivit unui raport Deloitte pentru UNHCR.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor